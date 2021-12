Sadat yritykset pitävät Tampere-Pirkkalan puolia kyselyssä: Omalle lentoasemalle halutaan nopeasti lisää lentoja – ”Täysin kestämätön tilanne”

”Jos halutaan tietää elinkeinoelämän mielipide, onko lentokentälle tarvetta, tämä on aika selkeä ja yksiselitteinen vastaus”, sanoo Tampereen kauppakamarin johtaja Markus Sjölund.

Aamulehti

Sadat yritykset painottavat Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien tärkeyttä Tampereen kauppakamarin tuoreessa kyselyssä.

Kauppakamari kartoitti marraskuussa pirkanmaalaisten yritysten ajatuksia liikematkustamisesta Tampere-Pirkkalan lentoasemalta. Kyselyyn vastasi 279 yritystä, joilla on kansainvälisiä asiakkaita ja jotka tekevät vientiä tai tuontia.

”Kyllä tämä on aika vahva mandaatti oman lentokentän puolesta”, Tampereen kauppakamarin johtaja Markus Sjölund sanoo.

Tärkeä kotikenttä

Tampereen kauppakamarin kyselyn vastauksissa korostuu vientivetoisen Pirkanmaan yritysten lentoyhteyksien tarve.

Valtaosa, 86 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että Tampere-Pirkkalasta on lentoyhteys Helsingistä lähteville jatkolennoille.

Lähes yhtä moni, 84 prosenttia, pitää tärkeänä jatkolentomahdollisuutta Helsingin kansainvälisiltä lennoilta kotikentälle Tampere-Pirkkalaan.

Lisäksi 85 prosenttia katsoo, että vieraiden ja asiakkaiden on päästävä lentäen Tampereelle.

Kauppakamarin arvion mukaan kyselyyn vastanneista yrityksistä tehtiin vuosittain 50 000–60 000 ulkomaanmatkaa ennen pandemiaa.

Näin yritykset kommentoivat Huonot lentoyhteydet syövät yritysten aikaa ”Matka-aika lisääntyy valtavasti, jos käyttää junayhteyttä Helsingin-lennolle.” ”Matka-aikani on kasvanut 12–18 tuntia lisää normaaliin parin päivän työmatkaan. Täysin kestämätön tilanne. Menetän vuodessa 30–35 työpäivää tämän takia.” ”Aamulähtöjen käyttö Helsingistä maailmalle on erittäin epämukavaa. Tampereella vierailevien ulkomaisten sidosryhmien tulo ja lähtö Helsingistä on hankalaa. Turhaa aikaa kuluu aiempaa enemmän.” Kommentit on poimittu Tampereen kauppakamarin toteuttaman lentoliikennekyselyn avoimet kommentit -osiosta.

Tarjonta lisää kysyntää

Yritysten mukaan nykyistä parempi lentotarjonta lisäisi Tampere-Pirkkalan käyttöä.

Yritykset toivovat lentoyhteyksiä Ruotsin Tukholmaan, Tanskan Kööpenhaminaan ja Saksaan. Tällä hetkellä Tampere-Pirkkalasta lennetään suoria reittilentoja Latvian Riikaan ja Britannian Lontooseen.

Yritykset ovat tunnistaneet pandemian vaikutukset lentämiseen. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että työmatkat ulkomaille vähenevät. Toisaalta 59 prosenttia yrityksistä uskoo, että ulkomaille suuntautuvien työmatkojen määrä palaa pandemian jälkeen entiselleen tai lisääntyy.

Tilalle tulisi oma auto

Kauppakamarin kyselyyn vastanneet yritykset ottavat kantaa myös väläytettyihin linja-autokyyteihin.

Syyskuussa uutisoitiin, että Finnair suunnittelee Tampereen ja Helsingin välisten lentojensa korvaamista linja-autoyhteydellä. Marraskuussa Finnair kertoi sittenkin aloittavansa ensi keväänä elinkeinoelämälle tärkeät lennot Tampere-Pirkkalasta Helsinki-Vantaalle ja takaisin.

Yli 80 prosenttia vastaajayrityksistä kertoo, että mikäli Tampere-Pirkkalan lentoyhteydet korvattaisiin linja-autokyydeillä, yritys ei käyttäisi yhteyttä lainkaan tai käyttäisi sitä vain harvoin. 63 prosenttia yrityksistä kertoo, että ajaisi siinä tapauksessa Helsinki-Vantaalle lähes aina omalla autolla.

Yksiselitteinen vastaus

Markus Sjölund sanoo, että kysely tekee selväksi sen, miten paljon yritykset, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä, arvostavat omaa lentoasemaa. ”Jos halutaan tietää elinkeinoelämän mielipide, onko lentokentälle tarvetta, tämä on aika selkeä ja yksiselitteinen vastaus.”

Kyselystä ilmenee, että yritykset arvostavat sujuvuutta, kuten nopeita turvatarkastuksia. Erityisesti paljon matkustaville kotikentältä nousu tarkoittaa aikasäästöä verrattuna Helsinki-Vantaalta matkustamiseen.

Sjölund sanoo, että vastauksista kuuluu pettymys nykytilanteeseen. ”Kun sanotaan, että on 100 matkapäivää vuodessa, ja ainakin osan on ennen päässyt lentämään Tampereelta ja palaamaan illaksi kotiin, on siinä selkeää pettymystä.”

Sjölund sanoo, että yritykset ovat kuitenkin samalla realistisia, eivätkä odota esimerkiksi heti 20 suoraa lentoa Tampere-Pirkkalasta.