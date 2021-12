Outi Tikkasella on vain yksi kollega Suomessa – Nyt Tampereen kasinon 29-vuotias pomo kertoo harvinaisesta noususta urallaan: ”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus”

29-vuotias Outi Tikkanen johtaa Tampereen uutta kasinoa. 15. joulukuuta Nokia-areenan yhteydessä ovensa avaavan kasinon johtaja kuvaa nopeasti edennyttä uraansa näin: ”on ollut tehtävä tehtävän perään”.

Tilaajille

Aamulehti

Outi Tikkasella on Suomessa vain yksi kollega. Kasinon johtaminen on harvinainen työnkuva, mutta poikkeus on myös 29-vuotias Tikkanen itse kasinopäällikkönä.

Vaikka Euroopassa on useita kasinopäälliköitä, naiskollegoja on Tikkasen arvion mukaan ”ihan muutamia”. ”Eikä varmaan yhtään alle 30-vuotiasta”, hän sanoo.