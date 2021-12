Tamperelainen Solita ostaa tanskalaisyhtiön ja tähtää Pohjois-Euroopan johtajaksi – ”Tämä tuo meille paljon uutta osaamista”

Tampereella vuonna 1996 perustettu teknologia-, data- ja designyritys Solita ostaa tanskalaisen Intellishoren. Toimitusjohtajan mukaan kauppa tuo Solitalle uutta osaamista.

Aamulehti

Tamperelainen teknologia-, data- ja designyritys Solita ostaa tanskalaisen data-analytiikkaan ja strategiakonsultointiin erikoistuneen Intellishore-yhtiön. Intellishore jatkaa itsenäisenä osana Solita-konsernia. Yrityskaupan hinta on salainen.

Solitan toimitusjohtajan Ossi Lindroosin mukaan kauppa tuo yhtiölle uskottavuutta Tanskassa. ”Yhtäältä saamme isomman pelinavauksen Tanskan markkinaan, mutta samaan aikaan tämä tuo meille paljon uutta osaamista.”

Lindroos sanoo kaupan laajentavan Solitan dataan ja digitaaliseen transformaatioon liittyvää liikkeenjohdon konsultaatio-osaamista. Digitaalisella transformaatiolla tarkoitetaan liiketoimintamuutosten toteuttamista teknologian avulla. Yhtiöllä on nykyisellään Suomessa ja Ruotsissa noin 130 konsulttia. Nyt tämä tiimi vahvistuu noin 40 työntekijällä.

Lisäksi Intellishore tuo mukanaan tuotteistusosaamista. ”He ovat tuotteistaneet hyvin tekemistään. He ovat synnyttäneet konsultointituotteita, joita on ehkä vähän helpompi tarjoilla asiakkaille, kun ne on paketoitu tavalla, joka on asiakkaille helpompi ostaa.”

Vuonna 2013 perustettu Intellishore työllistää Kööpenhaminassa yli 40 ihmistä. Vuoden loppuun mennessä Solitalla on Tanskassa hieman yli 50 työntekijää.

Mikä? Solita Tampereella vuonna 1996 perustettu teknologia-, data- ja designyritys. Tuoreimman kaupan jälkeen Solitalla on yhteensä noin 1 300 työntekijää Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Belgiassa. Tampereella työntekijöitä on reilut 400. Asiakkaina Suomessa muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, UPM, DNA ja Ponsse. Vuodesta 2018 enemmistöomistaja pääomasijoitusyhtiö Apax Digital.

Alallaan Pohjois-Euroopan johtajaksi

Lindroos kuvailee Solitaa yhtiöksi, joka kasvaa orgaanisesti. Solita on toistaiseksi tehnyt verrattain vähän yrityskauppoja, eikä tilanne ole muuttumassa. Lindroos sanoo Solitan olevan tarkka siitä, millaisten yhtiöiden kanssa se voisi yhdistyä.

”Keskeinen viestimme yrityskauppojen, kasvun tai yrityksen kehittymisen osalta on, että ajattelemme ihmiskeskeisesti. Kun pidämme tästä tiukasti kiinni, se rajaa meiltä myös kiinnostavia yritysostokohteita", Lindroos kertoo ja lisää, että Intellishoren kanssa yhteinen arvomaailma löytyi.

Ossi Lindroos Solitan konttorilla Tampereen keskustassa Technopolis Asemakeskuksessa joulukuussa 2020.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa Pohjois-Euroopan johtavaksi digi­transformaatio­yhtiöksi. Lindroosin mukaan tämän osalta ollaan jo pitkällä. Kilpailijoistaan Solitan erottaa hänen mukaansa yhtiön osaamisportfolio.

”Hyviä digitransformaatiofirmoja on paljon, Tampereeltakin löytyy monta hyvää. Kun siihen yhdistetään dataosaamisemme laajuus ja syvyys, toimijoita alkaa olla Pohjois-Euroopankin mittakaavassa hyvin vähän.”