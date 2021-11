Nordean valuuttastrategit haukkuivat koronatoimet ja puhuivat ”valekoronapotilaista” – Nordea myöntää epäonnistuneensa

Nordea kertoo aloittaneensa sisäisen selvityksen tapahtuneesta.

Helsinki

Nordea myöntää epäonnistuneensa, kun pankin valuuttastrategit haukkuivat värikkäin sanakääntein lyttyyn koronatoimet Euroopassa. Strategit syyttivät sunnuntaina ilmestyneessä sijoituskatsauksessa muun muassa, että sairaalatilastoihin ei voi täysin luottaa ”valekoronapotilaiden” vuoksi.

”Viime viikonloppuna julkaistussa tekstissä esitetyt näkemykset eivät edusta Nordean virallista kantaa, ja kyseinen teksti on poistettu verkkosivuiltamme. On selvää, että kyseisessä tapauksessa on epäonnistuttu, ja olemme tästä pahoillamme”, Nordea kommentoi asiaa sähköpostitse.

Kiistellyn kirjoituksen laativat Nordean päävaluuttastrategi Martin Enlund ja päästrategi Andreas Steno Larsen.

Viikkokatsauksessa he syyttävät Helsingin Sanomien mukaan, että Euroopassa on siirrytty eristämiseen ja ”rokottamattomien vangitsemiseen” tartuntakäyrien madaltamisen sijasta. ”Vaikka moni yhä uskoo, että rokotteet estävät tartuntoja, ne eivät selvästi näin tee”, he kirjoittavat.

Enlund ja Steno Larsen arvioivat, että ”valekoronapotilaita” voi olla 20–33 prosenttia tapauksista.

Nordea kertoo aloittaneensa sisäisen selvityksen tapahtuneesta ja haluaa varmistaa, että vastaavaa virhearviointia ei pääse jatkossa tapahtumaan. Pankki korostaa noudattavansa viranomaisten koronasuosituksia myös rokotuksissa.