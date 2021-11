Autoilun sähköistyminen poiki merkittävän yrityskaupan – Pirkkalalainen Plugit myytiin hollantilaiselle pääomasijoittajalle

Aamulehti

Hollantilaistaustainen DIF Capital Partners -pääomasijoittaja on ostamassa Pirkkalassa toimivan sähköautojen latausjärjestelmiä valmistavan Plugit-osakeyhtiön osake-enemmistön. Kaupassa 71 prosenttia Plugitin osakkeista siirtyy DIF:lle. Kauppasummaa ei ole julkistettu.

Plugit on perustettu vuonna 2012, ja se on asentanut vajaan kymmenen toimintavuotensa aikana noin 4 000 sähköautojen latauspistettä. Yhtiön liikevaihto on kolmessa vuodessa lähes kolminkertaistunut ja oli vuonna 2020 noin 9 miljoonaa euroa.

Plugitin toimitusjohtajan Tommi Saarelan mukaan kauppa mahdollistaa yhtiön kasvun ja tarjoaa laajemman rahoituspohjan laajentumiselle.

Plugitilla on runsaat 30 työntekijää.

DIF on kymmenessä maassa toimiva kasvaviin ja kansainvälistyviin infrastruktuuriyrityksiin sijoittava 9 miljardin euron rahasto. Yhtiö on perustettu vuonna 2003.