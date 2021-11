Hongkong

Kiinalaisen verkkokaupan jättiläisyhtiön Alibaban osake on tänään heikentynyt noin kymmenen prosenttia Hongkongin pörssissä.

Alibaba kertoi eilen, että sen nettotulos romahti peräti 81 prosenttia viimeisimmällä vuosineljänneksellä. Lisäksi liikevaihto kasvoi ennakoitua heikommin.

Alibaba on joutunut vastatuuleen, kun Kiinan valtio on kiristänyt kontrolliaan teknologia-alan yhtiöistä ja maan talouskasvu on hidastunut.

Osavuosikatsauksessa Alibaba leikkasi myös ennustettaan liikevaihdon kasvusta. Yhtiö selitti aiempaa pessimistisempiä näkymiä kotitalouksien kulutuksen heikentymisellä sekä verkkokaupan kovalla kilpailutilanteella.