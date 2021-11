Mehiläinen rakentaa suuren lääkärikeskuksen Tampereen Stockmannille – elektroniikkaliikkeen vuokrasopimus tiloissa päättyy

Uuteen lääkärikeskukseen tulee yksityislääkäreiden palveluja, työterveyshuolto, hammaslääkäri, mielenterveyspalvelut sekä kuvantamis- ja laboratoriopalvelut. Mehiläinen ryhtyy isoon investointiin Stockmannin hyvän sijainnin ja rajun kasvunsa houkuttelemana.

Terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen rakentaa ison lääkärikeskuksen Stockmannin rakennukseen Tampereen Hämeenkadun varteen.

Ensi syksynä avautuvaan lääkärikeskukseen tulee yksityislääkäreiden palveluja, työterveyshuolto, hammaslääkäri, mielenterveyspalvelut sekä kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

Kyse on yli viiden miljoonan euron investoinnista. Mehiläisen Länsi-Suomen aluejohtajan Juuso Rajalan mukaan se on alalla kertainvestointina tavallista suurempi. ”Ei Tampereella ole vuosiin investoitu lääkärikeskukseen kerralla näin suurta summaa.”

Alkuvaiheessa keskukseen palkataan lähes 50 työntekijää, myöhemmin mahdollisesti lisää.

Hammaslääkäripalvelut muuttavat

Mehiläisellä on Tampereella jo lääkärikeskukset Finlaysonilla ja Kauppi Centerissä, työterveysasema Hervannassa ja hammaslääkärikeskus Hämeenkadulla. Lisäksi sillä on vastaanottoja useiden työpaikkojen yhteydessä.

Rajalan mukaan muut toimipisteet säilyvät, lukuun ottamatta hammaslääkäripalveluja. Hammaslääkäripalvelut siirretään Finlaysonilta uusiin toimitiloihin, ja Hämeenkadun hammaslääkärikeskus lopetetaan.

Stockmannin kiinteistössä sijaitsevien tilojen remontointi lääkäriaseman käyttöön alkaa kevättalvella.

Erinomainen sijainti houkutteli

Mehiläinen tulee Tuomiokirkonkadun toisella puolella sijaitsevassa Stockmannin laajennusosassa ainakin kolmanteen kerrokseen, josta vapautuu vuodenvaihteessa tiloja elektroniikkaliike Powerilta. Rajalan mukaan Mehiläinen saattaa vuokrata tilaa muistakin kerroksista. Nyt sen käyttöön tulee 1 500 neliötä. Tilat omistaa Tampereen seudun osuuspankki.

Rajalan mukaan Mehiläistä houkuttelee Stockmannin kiinteistössä erinomainen sijainti. Hänen mukaansa merkitystä ei ole vain sijainnilla Hämeenkadun varressa tai rautatieaseman läheisyydessä vaan kulkuyhteyksillä kaikkiaan.

”Kiinteistöön on tosi hyvät kulkuyhteydet kaikilla liikennevälineillä. Hämpin parkin pysäköintihallista pääsee tiloihin suoraan käymättä ulkona, raitiovaunun ja bussin pysäkki on vieressä, samoin rautatieasema kauempaa tuleville. Lisäksi Stockmannin kiinteistö on näkyvä, hieno paikka, millä uskon olevan merkitystä, kun houkuttelemme henkilökuntaa.”

Mehiläinen kasvaa

Rajala perustelee Mehiläisen tuloa Stockmannin kiinteistöön yhtiön rajulla kasvulla Pirkanmaalla. ”Olemme yli tuplanneet markkinaosuutemme noin neljässä vuodessa.”

Rajalan mukaan kyse on ennen muuta markkinaosuuden eli asiakkuuksien voittamisesta kilpailijoilta, ei niinkään yksityisten terveydenhoitopalvelujen huomattavasta kasvusta.

Rajalan mukaan Mehiläisessä ei odoteta tulossa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksen ainakaan välittömästi tuovan merkittäviä vaikutuksia yksityisiin terveydenhuoltopalveluihin, kuten työterveyshuoltoon tai vakuutusta käyttävien asiakkaiden asiointiin. ”Suurin muutos voi tapahtua kuntien ostamissa palveluissa.”