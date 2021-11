Tamperelaisen liikennemerkkien valmistajan omistus siirtyi Ruotsiin – Toimitusjohtaja: ”Kasvuvauhti on aika kova”

Ruotsalainen Söderbergföretagen-konserni osti marraskuun alussa 75 prosenttia tamperelaisen Normi-konsernin osakkeista. Normi-konsernin liikevaihto on tuplaantunut neljässä vuodessa. Yritys on kehittänyt uutta törmäysturvallista materiaalia.

Normiopasteen toimitusjohtaja Tommi Saarni aloitti yrittäjänuransa 21-vuotiaana asentamalla liikennemerkkejä ja opastekilpiä. Nyt yrityskonsernin omistus on myyty Ruotsiin. Saarni kuvattiin vuonna 2016 Normin tiloissa.

Aamulehti

Tamperelainen liikennemerkkien valmistuksesta tunnettu Normi-konserni on siirtynyt ruotsalaisomistukseen.

Marraskuun alussa julkistetussa yrityskaupassa ruotsalainen Söderbergföretagen-konserni osti 75 prosenttia Normi-konsernin osakkeista. Konsernin aiempi pääomistaja oli sijoitusyhtiö Korona Invest.

Normi-konsernin yritysjohto säilyy ennallaan ja jää kehittämään konsernin toimintaa myös yrityskaupan jälkeen.

Yritys Normi-konserni Normi-konserni koostuu neljästä erillisestä yrityksestä. Normiopaste toimittaa liikenteenohjaus- ja turvallisuustuotteitta ja myös rakentaa niitä. Normivalaistus keskittyy infrastruktuurin rakentamiseen ja liikennetelematiikkaan. Normilouhinta tekee kallion louhintaa ja räjäytystöitä. Varala-engineering puolestaan keskittyy liikenteen älyratkaisuihin. Konsernin liikevaihto on 30 miljoonaa euroa. Konsernin pääomistajan Söderbergföretagenin liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa.

Normin toimitusjohtaja Tommi Saarni vastaa puhelimeen Porin lentokentältä, jossa hän on testaamassa Normiopasteen kehittämää uutta törmäysturvallista rakennetta. Rakenteeseen tehdään henkilöautolla törmäyksiä 35:n ja 100 kilometrin tuntinopeudella.

”Jos menee testistä läpi, niin tässä taitaa olla seuraava oikein mielenkiintoinen tuote markkinoille ja jopa vientituotteeksi”, Saarni sanoo.

Hän on tyytyväinen myös yrityskauppoihin. Söderbergföretagen omistaa Ruotsin suurimman liikennemerkkien valmistajan, Blinkfyrarin. Blinkfyrar ja Normi-konserni ovat tehneet yhteistyötä jo ennen yrityskauppoja.

”Blinkfyrar on vanhempi liikennemerkkivalmistaja. Hankintojen kautta tulee varmasti synergiaa. Me puolestaan olemme edellä telematiikka- ja valaistuspuolella. Meillä on siinä puolessa annettavaa heille päin”, Saarni sanoo.

Liikennetelematiikalla tarkoitetaan esimerkiksi muuttuvia liikenneopasteita ja infokylttejä.

Blinkfyrarilta on toimitettu törmäysturvallisia liikennetuotteita Normille. Saarnin mukaan testauksessa oleva rakenne voi kuitenkin kääntää asiaa osittain toisinpäin. Rakennetta on kehitetty noin puolitoista vuotta.

”Kasvuvauhti kova”

Normi-konsernin liikevaihto on 30 miljoonaa euroa. Yritys työllistää noin sata ihmistä. Vielä nelisen vuotta sitten yritysryhmän liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa.

”Kasvuvauhti on aika kova, olemme koko ajan kasvamassa”, Saarni sanoo.

Normi-konsernin asiakkaita ovat esimerkiksi liikennevirasto, ely-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä maanrakennusyritykset.

Tommi Saarnin perhe pyörittää myös Saarni-kiinteistöt-yritystä. Saarni-kiinteistöjen on tarkoitus kehittää esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalveluita Pereensaareen Pirkkalaan.

”Toinen yritysrypäs kasvaa siinä vieressä. Muksut ovat jo liike-elämässä”, Tommi Saarni sanoo.