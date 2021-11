Pirkkalalainen perheyritys onnistui lähes tuplaamaan liikevaihtonsa, vaikka välillä se on joutunut myymään ”ei-oota” – palkittiin nyt ansiokkaasta vientityön edistämisestä

Pirkkalalainen Kärävä on kasvattanut selvästi vientiään raaka-ainepulasta ja korona-ajasta huolimatta. Nyt yritys tuplaa tilansa Pirkkalassa ja rekrytoi uusia työntekijöitä.

Aamulehti

Pirkkalalainen perheyritys Kärävä oy palkittiin Pirkanmaan vientipalkinnolla maanantaina.

Höylättyjen puutuotteiden valmistukseen erikoistunut Kärävä on onnistunut menestyksekkäästi kasvattamaan tuotevientiään viime vuosina. Yrityksen toimitusjohtaja Jaakko Soini sanoo, että viennin kasvattamiseen on pyritty määrätietoisesti.

”Pari vuotta olemme intensiivisesti laittaneet panostuksia vientiin. On mukavaa saada tunnustustakin siitä”, Soini sanoo.

Aamulehti vieraili yrityksessä huhtikuussa. Tuolloin Soini kertoi, että kasvun taustalla oli etenkin yksi onnistunut vientipäällikön rekrytointi.

Lue myös: Pirkkalalainen perheyritys lähes tuplasi liikevaihtonsa vuodessa – kovan viennin taustalla erittäin onnistunut rekrytointi: ”Saimme sieltä todella paljon myyntiä”

Mikä? Kärävä oy Kylmäkoskella 1980-luvun lopussa perustettu höylättyjen puutuotteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Perustettiin alun perin maatalouden sivuelinkeinoksi. Myy muun muassa sahatavarasta jalostettuja tuotteita kuten saunan lauteita ja sisäverhouspaneeleja sekä ulkokäyttöön terassilautoja ja ulkoverhouspaneeleja. Vuonna 2014 avasi tuotantonsa Pirkkalassa. Laajentaa pian. Yhtiö uudisti hallituksen ja strategiansa vuonna 2018, ja viennin osuus alkoi kasvaa voimakkaasti. Tärkeimmät vientimaat Saksa, Liettua, Tsekki, Belgia ja Englanti. Liikevaihto viime tilikaudella 10,3 miljoonaa ja liikevoitto 966 000 euroa.

Kärävän sijoitukset vientiin näkyvät myös talousluvuissa. Yrityksen 10,3 miljoonan euron liikevaihdosta 60 prosenttia tulee viennistä ulkomaille. Kuluvalla tilikaudella osuus on kasvanut noin 70 prosenttiin.

Samalla liikevaihto on kasvanut edelliskauden 5,4 miljoonasta 10,3 miljoonaan. Myös liikevoitto on kehittynyt myönteisesti edelliskauden 762 000 eurosta 966 000 euroon.

”Lähivuosien tavoitteena on nostaa liikevaihto 15 miljoonaan ja pitää viennin osuus 70 prosentissa”, Soini sanoo.

Lämpökäsitellyt havupuista höylätyt terassilaudat ovat käyneet hyvin kaupaksi korona-aikana. Höyläri Joni Antila esitteli lautoja huhtikuussa.

Välillä myyty ei-oota

Viimeisen vuoden aikana Suomessa on puhuttu puun raaka-ainepulasta. Se on näkynyt myös Kärävän toiminnassa. Toisinaan on jouduttu myymään ei-oota.

”Kysyntä on ollut kovaa, eikä raaka-aineen saaminen ole pysynyt perässä. Hinnat ovat nousseet aika rajustikin. Nyt on taas vähän epävarmaa. Osassa tuotteista hinnat todennäköisesti laskevat ja osassa nousevat.”

Soini arvioi, että hintojen poukkoilu ei heti lopu.

Myös suoranaista pulaa on ollut etenkin lehtipuutuotteista, joita yleensä käytetään saunoissa. Yritys on paikannut tulostaan myymällä ulkokäyttöön tulevia puutuotteita, joissa raaka-aineiden saatavuus on ollut parempaa.

Mikä? Pirkanmaan vientipalkinto Myönnetään vuosittain Pirkanmaalla toimivalle yritykselle, joka panostaa erityisen merkittävästi kansainvälistymiseen, vientiin ja uusien markkinoiden avaamiseen. Tampereen nuorkauppakamarin perustama palkinto. Jaettu vuodesta 1968 lähtien. Vuodesta 2011 lähtien myönnetty yhteistyössä Tampereen kauppakamarin kanssa nimellä Pirkanmaan vientipalkinto. Viime vuosina vientipalkinto on mennyt muun muassa Tasowheel Group oy:lle (2016), Kalaneuvos oy:lle (2017), AGCO Power oy:lle ja M-Files oy:lle (2018), Lojer oy:lle (2019) ja Modulight oy:lle (2020).

Tilat laajenevat

Nyt yritys on nyt laajentamassa tilojaan Pirkkalassa. Nykyisen 2 200 neliömetrin toimitilan yhteyteen on valmistumassa 3 300 neliön tuotanto- ja toimistotila. Uusi tila vapauttaa tilaa höylälinjastolle, joka mekanisoidaan ja automatisoidaan. Isot hallit yhdistyvät yhdyskäytävällä keskenään.

Yritys työllistää nyt 19 henkilöä ja yrityksessä on aloittamassa kolme uutta työntekijää.

Koronaviruksen vuoksi tehdas on joutunut olemaan ajoittain kokonaan suljettu asiakkailta. Siitä huolimatta korona-ajasta on selvitty voittoisasti.

”Kiitos siitä, että olemme saaneet puserrettua moisen suorituksen, kuuluu tietysti henkilökunnalle. Vähän kivemmat pikkujoulut voisivat olla nyt edessä”, Soini summaa.