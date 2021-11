Ennätykselliseen hintaan myyty Wolt on ollut myös kiistelyn kohteena – tästä lähettien työsuhdepuinnissa on kyse

Wolt ja työsuojeluviranomainen ovat eri mieltä siitä, ovatko ruokalähetit yrittäjiä vai Woltin työntekijöitä. Woltin lähetti ei saa sopia palkkioistaan, mutta työajan ja alueen saa valita itse.

Aamulehti

Kuluttajan näkökulmasta Wolt on yritys, jonka sovelluksella voi tilata lähialueen ravintoloista ja kaupoista ravintola-annoksia, elintarvikkeita tai muita ostoksia kotiin kuljetettuna.

Wolt kertoo omilla sivuillaan, että sen alusta yhdistää asiakkaat, paikalliset yritykset ja lähetit, jotka ”etsivät mahdollisuutta ansaita rahaa joustavasti”.

”Yrittäjä, jolla on vapaus päättää itse”

Woltin perustajajäsen Juhani Mykkänen kirjoitti jo kaksi vuotta sitten yrityksen blogiin lähettien ja Woltin suhteesta. Mykkänen listaa perusteluja sille, että lähetit eivät ole työsuhteessa Woltiin, vaan että he ovat yrittäjiä, joilla on toimeksiantosuhde Woltin kanssa.

Woltin lähetillä ei ole Woltin määräämiä työaikoja, vaan lähetti valitsee itse, milloin haluaa tehdä kuljetuksia. Wolt ei myöskään määrää lähetin vähimmäis- tai enimmäistyömäärää. Lähetti saa myös päättää itse, kuinka paljon tekee kuljetuksia ja kuinka paljon pitää vapaata.

Siitäkin lähetti saa päättää itse, millä alueella hän tekee kuljetuksia. Työssään lähetti käyttää omaa älypuhelintaan ja kulkuneuvoaan eli autoansa, pyöräänsä tai muuta ajoneuvoa.

Kysyimme Mykkäseltä lähettien raha-asioista.

Paljonko lähetti tienaa nyt tunnissa?

”Keskilaskutus on ollut runsaat 15 euroa tunnilta, ja siinä on se odotusaika mukana, kun lähetti odottaa keikkaa.”

Paljonko asiakkaan pitäisi maksaa kuljetuksesta, jos lähetit olisivat Woltin työntekijöitä?

”On mahdoton sanoa, nousisiko hinta, koska yhtälöön vaikuttaa niin monia asia mahdollisten työvuorojen pituudesta ja lähettien tehokkuudesta lähtien.”

”Asiakkaan maksama kuljetushinta ei ole suoraan yhteydessä lähetin palkkioon. Kauppiaiden maksamista komissioista yli puolet menee lähettien palkkioihin.”

”Kauppiaat maksavat yleensä komissiota 30 prosenttia Woltille. Jos on paljon myyntiä, ravintola voi saada sopimuksen, jossa komissio on matalampi.”

”Wolt ei kierrä työnantajamaksuja, vaikka niin usein luullaan. Kyse on siitä, että lähetti laskuttaa yrittäjän tunnissa enemmän kun hän saisi työsuhteessa tuntipalkkaa, ja maksaa sitten yrittäjänä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Jos lähettikumppanit olisivat Woltin työntekijöitä, he tienaisivat vähemmän, noin 10 euroa tunnissa, ja Wolt määräisi työajoista ja työn tehokkuustavoitteista”, Mykkänen sanoo.

Maksavatko lähetit veroja ja YEL-maksuja?

”Kyllä. 75 prosenttia läheteistä käyttää laskutuspalvelua, ja osa tekee työtä oman toiminimen kautta, ja osalla on oma osakeyhtiö.”

Mykkänen kertoo, että tyypillinen lähetti on sellainen, joka pitää vapaudesta tehdä töitä milloin itse haluaa, ilman esihenkilöä ja työvuoroja.

Mykkäsen mukaan Woltin lähettikumppaneita, joiden kanssa on tehty sopimus, on nyt vajaa 5 000, ja lisäksi Woltilla on yli kymmenentuhatta ihmistä jonossa haluamassa lähetiksi.

Vai työntekijä, jota laki suojaa

Työsuojeluviranomainen eli Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on asiasta eri mieltä, ja pitää lähettejä Woltin työntekijöinä. Viranomainen perustelee päätöstään sillä, että ruokalähetit ovat alisteisessa asemassa suhteessa Woltiin ja sen hallinnoimaan alustaan.

Wolt määrittelee työn tekemistä muun muassa johtamalla ja valvomalla työtä alustan kautta sekä kontrolloimalla sijaisen käyttämistä. Lisäksi läheteillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa palkkiotasoon ja korvauksen suuruuteen.

AVI muistuttaa, että työsopimuslaki on pakottavaa oikeutta, ja sopijapuolet eivät voi pätevästi sopia sen soveltamisesta keskenään. Lain tarkoituksena on suojella työntekijää, ja työnantajan velvoitteet on säädetty sopimussuhteessa heikomman osapuolen eli työntekijän turvaksi.

Työsuhteen tunnusmerkit on säädetty työsopimuslain ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä. AVIn mukaan tämän lakipykälän perusteella ruokalähettien työssä tulee noudattaa työaikalakia.

Wolt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.