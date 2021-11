Mika Salminen sai viime vuonna 2 000 euroa enemmän palkkaa kuin vuonna 2019

Näin koronakriisistä tutuksi tulleet viranhaltijat ja asiantuntijat ansaitsivat viime vuonna.

Koronakriisin aikana monet viranhaltijat ja asiantuntijat ovat nousseet suuren yleisön tietoisuuteen. Heillä on ollut keskeinen rooli pandemian hoitamisessa sekä koronaviruksen leviämisen torjumisessa.

Yksi koronaviruspandemian näkyvimmistä asiantuntijoista on ollut professori Mika Salminen, joka on THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja. Hän on työskennellyt tehtävässään vuodesta 2012 lähtien.

Salmisen ansiotulot vuonna 2020 olivat 103 703 euroa. Se oli noin kaksituhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.

THL:n ylijohtaja Markku Tervahauta sai viime vuonna 140 634 euroa ansiotuloja. Se oli noin yhdeksäntuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.

THL:n entinen ylilääkäri, nykyinen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) turvallisuus- ja terveysosaston päällikkö Taneli Puumalainen sai ansiotuloja 109 964 euroa.

Runsaasti medialausuntoja antanut THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sai ansiotuloja 97 184 euroa.

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen sai viime vuonna 153 571 euroa ansiotuloja. Järvisen ansiotulot kasvoivat noin kuusituhatta euroa vuodesta 2019.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sai ansiotuloja 191 481 euroa. Se oli noin pari tonnia vähemmän kuin vuonna 2019.

Husin diagnostiikkajohtaja, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtosella oli ansiotuloja 194 726 euroa. Hänen ansiotulonsa laskivat pari tonnia vuodesta 2019.

Yksityisellä puolella lääkäreiden palkat olivat huomattavasti suuremmat.

Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sai viime vuonna 278 838 euroa ansiotuloja. Se oli noin 12 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Terveystalon uusi toimitusjohtaja Ville Iho sai ansiotuloja 355 093 euroa.

Terveysjätti Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala ansaitsi viime vuonna 284 542 euroa euroa ja Mehiläisen liiketoimintajohtaja, lääkäri Johanna Asklöf sai ansiotuloja 281 595 euroa, mikä oli noin kahdeksantuhatta enemmän kuin vuonna 2019.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sai viime vuonna ansiotuloja 711 469 euroa. Se on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2019, jolloin Järvenpää sai ansiotuloja 561 049 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila aloitti tehtävässään vuoden 2019 lokakuussa. Sitä ennen hän työskenteli ministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä ja kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Viime vuonna Varhilan ansiotulot olivat noin 145 000 euroa. Se on noin viisi tonnia enemmän kuin vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajana vuodesta 2018 työskennellyt Liisa-Maria Voipio-Pulkki sai ansiotuloja viime vuonna noin 185 000 euroa. Se on noin 45 tuhatta enemmän kuin vuonna 2019.

Perhe- ja peruspalveluministerinä kesäkuusta 2019 lähtien toimineen Krista Kiurun (sd) ansiotulot olivat viime vuonna noin 169 000 euroa. Se on lähes 30 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2019.