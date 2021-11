Ikean mallihuoneissa näkyvät pian Hervanta ja Härmälä – Jättimäisen remontin tavoitteena on olla maailman tamperelaisin tavaratalo

Vuonna 2010 Tampereelle rantautunut huonekalujätti Ikea on puolessa välissä ensimmäistä remonttiaan. Sillä vastataan paitsi verkkokaupan osuuden kasvuun ja kestävään kehitykseen myös siihen, että ostokokemus olisi maailman tamperelaisin.

Tilaajille

Yhtenä Ikean remontin tärkeimmistä asioista on rakentaa maailman tamperelaisinta kodin tavarataloa. Ikea Tampereen aluejohtaja Vesa Haapalahti kertoo, että taustalla on paljon tutkittua tietoa tamperelaisista asuinalueista sekä asukkaista.

Aamulehti

Tampereen Ikean mittava remontti on ollut käynnissä kesästä alkaen. Asiakkaille se on näkynyt myllättynä pysäköintialueena ja paikoin tyhjinä varastohyllyinä, mutta taustalla on tapahtunut jo useita kuukausia paljon muutakin.