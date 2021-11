Main ContentPlaceholder

Talous

Joni Korppi kokosi yhteen seitsemän entistä Nokian ja Microsoftin työntekijää ja perusti Tampereelle uudenlaisen älylaitefirman: ”Pyrimme yli 100 prosentin liikevaihdon kasvuun”

IoT-älylaitteita valmistava Treon on harvoja Nokian peruina syntyneitä tuotevalmistajia. Joni Korppi keräsi vuonna 2016 seitsemän hengen porukan. Muutamassa vuodessa se on kasvanut 36 hengen yhtiöksi, jolla on kovat tavoitteet.

”Jos menestymme Yhdysvaltain markkinoilla, on tie auki muuallekin”, Treonin toimitusjohtaja Joni Korppi sanoo.