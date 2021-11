Jani Käkelä jatkaa isänsä elämäntyötä Ylöjärvellä ja aikoo kaksinkertaistaa Avant Tecnon 200 miljoonan liikevaihdon: ”Ilman muuta pohjalla on kilpailuhenki”

Uusi toimitusjohtaja Jani Käkelä uskoo Avant Tecnon kasvuun ja haluaa haastaa edeltäneen sukupolven tuloskisassa. Tarvetta suurille muutoksille ei lähitulevaisuudessa ole, mutta kilpaillulla alalla tuotekehittelyyn täytyy panostaa jatkuvasti. Risto Käkelä jää hallituksen puheenjohtajaksi ja aikoo ajella Avantilla omalla maatilallaan.

Avant Tecnon toimitilat Ylöjärvellä ovat niin isot, että siellä on kätevää siirtyä paikasta toiseen polkupyörällä. Pyörän selässä on yhtiön perustaja ja lokakuun alussa toimitusjohtajan tehtävästä väistynyt Risto Käkelä. Vierellä kävelee poika Jani Käkelä, joka on uusi toimitusjohtaja.

Ylöjärveläinen pienkuormaajia valmistava Avant Tecno oy sai lokakuun alussa uuden toimitusjohtajan, kun yrityksen perustaja ja johtajana kolmekymmentä vuotta toiminut Risto Käkelä luovutti paikan pojalleen Jani Käkelälle.

”Kolme ja puolisataa on konsernin väkimäärä, ja 200 miljoonaa euroa saatiin liikevaihdossa rikki päättyneellä tilikaudella. Sikäli hyvä, että luistaa. Nyt kun vaihtui johtaja, katsotaan pääseekö parempaan”, Risto Käkelä sanoo.

Jani Käkelä naurahtaa ja kertoo, että kilpailu isän pojan välillä on kovaa.

”Ilman muuta pohjalla on kilpailuhenki. Katsotaan kuinka käy.”

Avant Tecno oy perustettiin vuonna 1991. Risto Käkelän unelmana oli jo kauan ollut oma yritys. Kun työt maatalouskonevalmistaja Ylö-tehtailla konkurssin myötä loppuivat, Käkelä päätti tarttua tilaisuuteen.

”Pistettiin kaikki peliin, ja perustin Avantin. Pienkuormaaja oli yksi tuote, ja sitten teimme alihankintana pora-alustoja Tamrockille. Myös traktoritehtaille toimitettiin komponentteja”, Risto Käkelä muistelee.

Ensimmäiset viisi vuotta laman keskellä olivat yritykselle selviytymistaistelua, mutta lopulta pelastus löytyi siitä, että vientiin lähdettiin heti täysillä.

”Lähdimme vientiin todella nopeasti ja teimme uusia tuotteita sekä malleja. Niillä päästiin liikkeelle Euroopan-markkinoille. Siinä ei ehtinyt paljon miettimään suuria syntyjä, kun joka päivä piti selvitä erikseen.”

Jani Käkelä muistaa hyvin yrityksen alkuajat. Hän oli perustamisen aikaan 10-vuotias. Työhön perehtyminen alkoi jo nuorella iällä, mutta oliko paikka toimitusjohtajana aina haaveissa?

”Kyllä se pitkään oli itsellänikin jo ajatuksena, kun pienestä pitäen olen ollut tässä mukana. Toki on hyvä muistaa, että Risto ei kokonaan ole jäämässä pois vaan jää hallituksen puheenjohtajaksi.”

”Niin päin se oli. Vanhempi sukupolvi toivoi, että nuorempi saadaan jatkamaan. Se onnistui”, Risto Käkelä summaa.

Mikä? Avant Tecno Perustettu vuonna 1991 Ylöjärvelle. Valmistaa nykyään pienkuormaajia ja niiden työlaitteita. Syyskuun lopussa päättyneellä tilikaudella Avant Tecno -konserni teki 200 miljoonan euron liikevaihdon. Konsernin tulos oli verojen jälkeen 26 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 350 henkeä. Toimii 55 maassa. Konsernissa on kolme myyntiyhtiötä Saksassa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Suuntana kasvu

Jani Käkelällä on yrityksen varalle jo suunnitelmia ja tavoitteita. Yksi niistä on liikevaihdon kaksinkertaistaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän vuoden tuloksessa kasvua edellisvuoteen oli jo 24 prosenttia.

”En usko, että mitään mieletöntä suunnanmuutosta tehdään. Meillä suunta on tosi hyvä ja jatketaan sillä. Teemme toimenpiteitä, jotta kasvu voi jatkua voimakkaana.”

Tällä hetkellä Avant Tecno toimii 55 maassa. Lisäksi konsernissa on neljä myyntiyhtiötä Saksassa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

”Kasvamme kehittämällä jälleenmyyjäverkkoa ja toimintaa maissa, joissa jo olemme”, toimitusjohtaja Jani Mäkelä sanoo. Hän kertoo, että hänen ja isän Risto Käkelän välillä on kilpailuhenkeä. ”Nyt kun vaihtui johtaja, katsotaan pääseekö parempaan”, Risto Käkelä sanoo. Miesten vieressä on kuormaajan runko.

”Meillä ei ole tällä hetkellä tarvetta laajentua mihinkään. Kasvamme nimenomaan kehittämällä jälleenmyyjäverkkoa ja toimintaa maissa, joissa jo olemme”, Jani Käkelä summaa.

Maailmalle jo varhain levittäytynyt yritys on tarjonnut Jani Käkelälle monia työmahdollisuuksia. ”Olen aina ollut täällä töissä. Tässä on ollut kaikenlaisia hommia ja projekteja. Välillä olen ollut meillä Saksassakin ja päässyt näkemään ja tekemään paljon.”

Koska kokemusta yrityksen pyörittämisestä on kertynyt kymmenien vuosien ajalta, ei toimitusjohtajan paikalle astuminen hirvittänyt. ”Onhan sitä tietenkin valmisteltu jo pitkään. Ei tämä yhtäkkiä tapahtunut. Muutos ei ole ollut valtava, mutta totta kai ihan jännä homma. Omasta puolestani tästä on hyvä jatkaa.”

Johtajina Risto ja Jani Käkelä kuvailevat olevansa monella tapaa samanlaisia, mutta eroavaisuuksiakin on isän ja pojan välillä havaittavissa. ”Kokisin niin, että molemmat ovat todella reiluja työntekijöitä kohtaan. Risto on ehkä sellainen tyypillisempi, joka on perustanut yrityksen ja taistellut sen kanssa. Tyyli on vähän erilainen. Välillä on vähän huudettukin täällä. Minä harvemmin teen sitä”, Jani Käkelä naurahtaa.

”Minulla on pohjalaista mentaliteettia pohjalla, mutta koen olevani helposti lähestyttävä”, Kurikasta lähtöisin oleva Risto Käkelä sanoo.

Kilpailuvalttina monipuolisuus

Kun Avant Tecno aloitti toimintansa, ei Risto Käkelä osannut kuvitellakaan, että yritys jonain päivänä kasvaisi nykyisiin mittoihinsa.

”Muistan sellaisen tilanteen, kun yhdellä viikolla tuli kolme tilausta. Mietin, että kyllä nyt vetää lujaa. Yksi kaveri sanoi, että pian on se aika, kun tulee kolme päivässä. Pidin sitä ajatusta vähän hulluna.”

Tällä hetkellä yrityksen tuotantotahti on 140 konetta viikossa.

Yrityksen toimiala on nykyään erittäin kilpailtu. Jani Käkelällä on silti vakaa usko siihen, että kasvavalla alalla tekemistä riittää tulevaisuudessakin. Tuoreen toimitusjohtajan mukaan yrityksellä on markkinoilla myös oma kilpailuvalttinsa.

”Monitoimisuus. Samalla koneella voidaan tehdä kuormaa ja liittää siihen useita eri työvälineitä. Teemme ruohonleikkurit, kauhat, lanat ja nostimet itse näihin tuotteisiin, ja sitä kautta asiakkaalle pystytään tarjoamaan todella laaja paketti.”

Risto Käkelän mukaan juuri monipuolisuus mahdollistaa kysynnän laajasti eri aloilla.

”Meidän konetta myydään ja ostetaan niin maatalouteen, viherrakentamiseen kuin hevostalleille ja niin edelleen. Markkina-alue on laaja ja asiakkaita paljon. Se on yksi vahvuus.”

Avant Tecnossa panostetaan ennen kaikkea nyt tuotekehitykseen, jotta markkinoille saadaan uusia malleja. ”Meillä ollaan satsaamassa reilusti päästöttömiin koneisiin, mikä on voimakas tulevaisuuden trendi”, Risto Käkelä sanoo.

Uusissa laitteissa on otettava entistä enemmän huomioon ympäristö. Päästöt pyritään pitämään kurissa niin tuotteissa kuin tehtaallakin.

”Meille on todella tärkeää pysyä ajan tasalla. Niinpä akkukäyttöiset täyssähkö-Avantit ovat olleet markkinoilla jo usean vuoden. Olimme siinä ensimmäisiä.”

Risto ja Jani Käkelä kertovat, että Avant Tecno viihtyy erinomaisesti Ylöjärvellä. Siellä on ollut tilaa laajentua, ja uusien työntekijöiden houkuttelu on helppoa Tampereen seudulle.

Ylöjärvellä on hyvä olla

Ylöjärveä molemmat hehkuttavat loistavaksi alueeksi yrittää.

”Ihmiset jäävät mielellään töihin Tampereen seudulle. Ei ole vielä kertaakaan käynyt niin, että kun on haettu työntekijää johonkin hommaan, joku olisi sanonut, että kyllä muuten, mutta en halua muuttaa Tampereelle. Tänne halutaan ja tullaan mielellään, ja se on positiivinen juttu.”

Ylöjärvellä toimintaa on pystytty helposti myös laajentamaan kysynnän kasvun mukaan.

”Olemme päässeet kasvattamaan toimitiloja rauhassa ja kehittämään omaa toimintaa. Se on todella paljon helpottanut ja nopeuttanut kasvua”, Jani Käkelä summaa.

Tilalla työt jatkuvat

Vaikka eläkepäiviä on jo virallisesti kuukauden verran takana, Risto Käkelällä riittää toistaiseksi tekemistä yrityksen parissa.

”Tässä vielä hetken menee turhankin kiireisenä, mutta tästä pääsee irrottautumaan silloin, kun haluaa. Ei olisi enää tietenkään oikeinkaan, että pyörisin jaloissa antamassa neuvoja.”

Mutta ehtiikö uusi toimitusjohtaja pitämään enää ollenkaan vapaata?

”Kyllä vapaata riittää. Ei siitä tule mitään, jos yrittää kaiken aikaa tehdä töitä. Ei se ole itseisarvo.”

Vapaa-aikaa Jani Käkelä kertoo viettävänsä perheensä kanssa ja kuntoilun parissa. Risto Käkelän sen sijaan todennäköisesti löytää Ylöjärvellä sijaitsevalta tilaltaan, jossa muun muassa koeajetaan yrityksen laitteita.

”Ajelen alati Avantilla maatilallamme ja pistelen siellä paikkoja kuntoon. Siitä tulee vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla."

