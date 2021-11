Finnair palaa Tampere-Pirkkalaan: Elinkeinoelämälle tärkeitä vuoroja lennetään keväästä alkaen – Katso aikataulut

Aiemmin syksyllä Pirkanmaalla pöyristyttiin, kun Finnairin kerrottiin lopettavan kaikki lennot Tampereelta pääkaupunkiseudulle. Finnairin liikennesuunnittelusta vastaava johtaja Perttu Jolma sanoo nyt, että ratkaisua asiaan haettiin yhdessä maakunnan elinkeinoelämän kanssa.

Illaksi kotiin. Finnair aloittaa lentoliikenteen Tampere-Pirkkalan lentokentältä ensi keväänä. Vuoroja on kaksi, aamun varhainen ja illan myöhäinen.

Finnair aloittaa ensi keväänä säännölliset lennot Tampere-Pirkkalasta Helsinki-Vantaalle ja sieltä takaisin. Yhtiö lentää kaksi vuoroa, eli elinkeinoelämälle tärkeät aamuvuoron sekä paluuvuoron takaisin myöhään illalla.

Lentojen kohtalo nousi esille aiemmin alkusyksystä, kun julkisuuteen livahti tieto, jonka mukaan Finnair lopettaisi kaikki lennot Tampereelta ja Turusta pääkaupunkiseudulle.

Yhtiöstä vakuutetaan, että näin ei suunniteltu. Kyse on lentojen vähentämisestä ja niiden korvaamisesta osittain täysin uudenlaisella bussikonseptilla.

Raivokasta kampanjointia

Maakunnan yrittäjät ja useat kansanedustajat aloittivat nopeasti kampanjoinnin vuorojen säilyttämiseksi.

Finnairin liikennesuunnittelusta vastaava johtaja Perttu Jolma sanoo, että maakunnan kauppakamarit ovat olleet aktiivisia. Ratkaisua on haettu yhdessä.

”Kun kuvio oli kokonaisuudessaan auki, niin silloin tuli esille vahvasti aikaisen aamun ja myöhäisen illan lentojen tarve.”

Finnairin Tampereen kuin myös Turun lennot ovat olleet tauolla koronapandemian alkupuolelta keväästä 2020 asti.

Nyt Finnair alkaa lentää aamun ja illan lennot maaliskuun 27. päivästä alkaen. Vuoroja täydennetään toukokuusta lähtien linja-autolla operoitavilla yhteyksillä, jotka yhdistyvät Finnairin alkuillan lentojen aikatauluihin.

Jolman mukaan yhtiöllä ei ole vielä yhteistyökumppania linja-autokuljetuksiin. Niitä selvitetään parhaillaan.

Mitä? Alustava aikataulu: Lento AY270 Tampere-Pirkkala – Helsinki-Vantaa 6.05–6.40 Linja-auto Tampere-Pirkkalan lentoasema 12.30 – Tampereen keskusta 13.00 – Helsinki-Vantaan lentoasema 15.00. Linja-auto Helsinki-Vantaan lentoasema 17.00 – Tampereen keskusta 19.00 – Tampere-Pirkkalan lentoasema 19.30. Lento AY269 Helsinki-Vantaa – Tampere-Pirkkala 00.05–00.45. Lennetään muina päivinä paitsi lauantai-iltana ja sunnuntaiaamuna, jolloin ei ole liikematkustusta. Tampereen lentojen lippuja voi varata finnair.fi. -sivustolta. Aamun ja illan lennot ovat varausjärjestelmässä jo ostettavissa, päivitykset tehdään varausjärjestelmään lennoista 9.11. Linja-autoyhteydet tulevat myyntiin myöhemmin keväällä.

Helpotusta lähtöselvitykseen

Jotta mahdollisimman moni valitsisi linja-auton, on yhteyden oltava nopea. Sujuvuutta kaivataan myös lentoasemalle.

”Selvitämme, miten matkatavaroiden jättäminen voitaisiin hoitaa sujuvasti. Tavoite on saada aikaan vaihtoehto, joka tarjoaa tehokkaan ratkaisun kokonaismatka-aikaan nähden.”

Uudistuksia on luvassa. Jolma ei sulje pois mahdollisuutta, että Tampereelta linja-autolla matkustaneet voitaisiin ohjata esimerkiksi bisnespuolen tiskille, jossa on vähemmän ruuhkaa.

”Erilaisia vaihtoehtoja ja yksityiskohtia selvitetään.”

Jolma myöntää, että Tampere on tärkeä osa Finnairin verkostoa.

”Reitin matkustus painottuu kansainväliseen vaihtomatkustukseen. Tästä syystä haluamme jatkossakin tarjota yhteyksiä asiakkaille.”

Data paljasti määrät

Toisaalta Tampere-Helsinki -lennon suosio ei ole niin suuri kuin voisi luulla.

”Meidän asiakasdataan perustuvan selvityksen mukaan valtaosa Tampereelta ulkomaanmatkalle lähtevistä käytti muuta kuin lentoyhteyttä Helsinki-Vantaalle tulemiseen jo silloin, kun lennot lennettiin kattavasti eli ennen korona-aikaa.”

Selvitys perustuu 70 000 varaukseen, jotka tehtiin Tampereelta ja Turusta sekä niiden seutukunnista ennen koronaa.

Ennen koronaa Finnairilla oli Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan välisiä vuoroja 3–4 vuorokaudessa. Määrä riippui aikataulukaudesta.

Lyhyt lento, raskas jälki

Vuorojen vähentämisen taustalla on ilmastomuutos.

”Linja-autoyhteyden ideana on vähentää Tampereen ja Turun reittien hiilipäästöjä. Nämä reitit ovat verkostomme lyhyimpiä, ja vaikka niitä on operoitu energiatehokkaalla ATR-lentokonekalustolla, on niiden päästökuorma lennettyä matkustajaa kohti selvästi raskaampi kuin muiden verkostomme reittien”, Jolma selventää.

Tampereen lentojen aikataulutettu aika on 35 minuuttia, mutta varsinainen lentoaika on vielä lyhyempi, noin 25 minuuttia.

Jolma sanoo, ettei näin lyhyitä lentoja lennetä yleensä maailmalla kuin sellaisilla alueilla, joissa maasto on vaikeakulkuista, tai jos lennoilla ylitetään merialue tai vuoristoa.

”Liikennemuotojen yhdistely on kasvava trendi ja Euroopassa käydään laajasti keskustelua siitä, miten eri tavoin lyhyiden lentojen määrää voidaan rajoittaa.”

Torjuntavoitto. Finnairin lennot jatkuvat Tampere-Pirkkalan lentokentältä. Lentoja voi alkaa varailla ensi viikosta lähtien.

Ensi viikolla voi varata

Tampereen lentojen lippuja voi varata tämän kuun yhdeksännestä päivästä lähtien. Linja-autoyhteyden liput tulevat myyntiin myöhemmin ensi keväänä ja niitä myydään vain jatkolentoihin liitettyinä.

Linja-autoyhteyksien pysäkit tulevat Pirkkalan lentoasemalle ja Tampereen keskustaan.

”Matka-aika yritetään saada lyhyeksi, joten vuoro ei pysähdy Tampereen ja lentokentän välillä.”

Finnairin nyt julkistamat vuorot ovat pysyviä. Ensi talven aikataulu julkaistaan uudelleen.

”Tulevaisuudessa mahdollisen lentoradan valmistuminen ja sähkölentokoneiden kehittyminen ovat mielenkiintoisia hankkeita.”