Suuri liiketila on ollut tyhjillään jo yli kaksi vuotta keskeisellä paikalla Hämeenkadulla – tällaisessa tilanteessa neuvottelut ovat nyt

Uusia toimijoita voi odottaa H&M:ltä ja Clas Ohlsonilta vapautuneisiin tiloihin aikaisintaan ensi vuoden puolella.

Aamulehti

Hennes & Mauritzin ja Clas Ohlsonin entiset liiketilat Hämeenkadun itäpäässä ovat olleet tyhjillään jo yli kaksi vuotta.

Keskeisellä paikalla Hämeenkatu 11:ssä sijaitsevat tilat tyhjenivät kesällä 2019, ja siitä lähtien yli 4 000 neliömetrin tiloihin on etsitty uusia vuokralaisia.

Liiketilat omistavan eläkevakuuttaja Kevan kiinteistöpäälliköllä Jaron Moilasella on kuitenkin edelleen vahva usko siihen, että tiloihin löytyy lopulta uudet toimijat.

”Tämän on hyvin pitkän aikavälin toimintaa. Keskusteluja on kesken mahdollisten vuokralaisten kanssa, mutta en pysty vielä julkistamaan mitään.”

Aikaisintaan ensi vuonna

Moilasen mukaan tilaan on tarjolla useampia toimijoita. Hän ei ota kantaa tarkkaan lukumäärään, mutta sanoo, että muutamia keskusteluja on käynnissä.

”Hämeenkadun tilaa on käynyt jo moni vuokralaiskandidaatti katsomassa, mutta useimpien hakijoiden tilatarve on vain joitain satoja neliöitä. Ensimmäiseksi pyrimme nyt löytämään yhden tai useamman suuruusluokaltaan noin 1 000 neliön ankkurivuokralaisen. Keskusteluihin pienempien tilantarvitsijoiden kanssa palataan sen ratkettua.”

Alun perin Moilanen toivoi, että tilat olisi saatu vuokrattua ratikkaliikenteen alkuun mennessä, mutta korona sotki suunnitelmat.

Aamulehti kysyi liiketilan tilannetta viimeksi helmikuussa, jolloin lupaavia kandidaatteja oli kaksi. Moilanen kertoo, että tällä hetkellä keskusteluissa on mukana osittain samoja toimijoita kuin aiemminkin.

Lue lisää: Hämeenkatu on viimein palautumassa tyhjien liiketilojen ahdingosta: Raxin tiloista tehtiin jo kaupat – 1,5 vuotta tyhjillään olleesta jättitilasta tullut uusia kyselyitä

Moilanen pitää todennäköisenä, ettei tilaa saada vuokrattua yhtenä kokonaisuutena, vaan se jaetaan kahden tai useamman toimijan kesken. Uusia toimijoita voi odottaa tiloihin aikaisintaan ensi vuoden puolella.

”Neuvotteluissa ei olla vielä niin pitkällä, että osaisin sanoa aikataulua. Ilman muuta tila tulee vaatimaan jonkinlaista remonttia ja rakentamista, niin tämä vuosi alkaa loppua kesken.”

"Alue on houkuttelevampi”

Sinä aikana, kun tila on odottanut tyhjillään, Hämeenkadun remontti on valmistunut, ratikka on aloittanut liikennöinnin ja koronapandemiakin on alkanut hellittää. Moilasen mukaan on mahdotonta arvioida tarkasti, kuinka paljon työmaiden häviäminen vaikuttaa liiketilan kysyntään.

”Ihan selvältä vaikuttaa, että alue on nyt paljon houkuttelevampi kuin remontin aikana. Toisaalta remontin valmistumisaikataulu on ollut tiedossa koko sen ajan, mitä olemme neuvotteluja käyneet, eli ei tämä ole tullut yllätyksenä.”

Moilasen mukaan nettikaupat ja erilaiset kotiinkuljetuspalvelut siirtävät tilakysynnän painopistettä tavaran jakelusta elämyksellisyyteen ja palveluihin.

”Voi olla, että tuhansien neliöiden vaatemyymälät alkavat olla vähitellen katoavaa kansanperinnettä.”