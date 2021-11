Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki ottaa haltuunsa myös naapurin liiketilan Tampereen ydinkeskustassa – ”Luvut tukevat, että tämä kannattaa tehdä”

Maanantaina alkuvuoden tuloksensa julkistanut Oma Säästöpankki kasvattaa tulevina kuukausina jalansijaansa Tampereen Hämeenkadulla.

Vuonna 2015 Matti Aro käveli Tampereen Hämeenkadun päästä päähän ja mietti, minne avaisi seuraavan pankkikonttorin, jos voisi vapaasti valita. Potentiaalisia liiketiloja ei ollut montaa.

Tilanne ei Oma Säästöpankin konttorinjohtajan mukaan ole juuri muuttunut kuudessa vuodessa. Viime aikoina Aro on kartoittanut sopivia liiketiloja laajennus mielessään.

Oma Säästöpankki löysi sopivan liiketilan Hämeenkadun itäpäästä, jonne pankki muutti Keskustorilta joulukuussa 2015. Nyt, kun pankki kasvattaa jalansijaansa Tampereen keskustassa, naapuri oli Aron mukaan luonteva suunta.

Pankin asiakastilat Hämeenkadulla kasvavat vuodenvaihteen jälkeen yli 100 neliöllä. Pankki laajentaa naapuriliiketilaan, jossa toimii toistaiseksi Joutsen-liike.

Luvut kannustavat laajennukseen

Laajennustyöt käynnistyvät heti vuodenvaihteen jälkeen. Remontissa liiketilat yhdistetään. Laajennusosaan rakennetaan useita uusia työpisteitä sekä myös ulkopuolisille vuokrattava neuvottelutila. Aro arvioi, että uudistukset valmistuvat keväällä.

Pankki ei julkista investoinnin arvoa, mutta Aro sanoo, että kun asiakkaiden palveluun nykyisin käytettävät noin 180 neliötä kasvavat yli 100 neliöllä, on selvää, että kyseessä on mittava panostus. ”Luvut taustalla tukevat sitä, että tämä kannattaa tehdä.”

Aro sanoo, että Oma Säästöpankki on nyt Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki. Vaikka markkinaosuus Suomessa on pieni, Suomen pankin tuoreimman markkinaosuuskatsauksen mukaan 3,8 miljardin lainakannalla 1 prosentti, voitettavaa on paljon.

Viimeisen 12 kuukauden aikana esimerkiksi pankin asuntolainakanta on kasvanut koko maassa 22 ja Tampereella 30 prosenttia. Aro sanoo, että kiireellisissä tapauksissa pankki järjestää lainapäätöksen muutamassa tunnissa. Hän sanoo, että kilpailluissa asuntokauppatilanteissa asiakkaalla ei ole varaa odottaa pidempään. ”Pyrimme siihen, että meistä asia ei jää kiinni.”

Mitä? Oma Säästöpankin avain­luvut tammi–syyskuussa Korkokate 58,3 miljoonaa euroa. Kasvua 19 prosenttia vuodentakaisesta 48,9 miljoonasta. Palkkiotuotot 24,6 miljoonaa euroa. Kasvua 18 prosenttia vuodentakaisesta 20,9 miljoonasta. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 38,7 miljoonaa euroa. Kasvua 95 prosenttia vuodentakaisesta 19,8 miljoonasta. Taseen loppusumma syyskuussa 2021 4,9 miljardia euroa. Kasvua 24 prosenttia vuoden 2020 syyskuun 4 miljardista. Kulut yhteensä 45,8 miljoonaa euroa. Kasvua 18 prosenttia vuodentakaisesta 38,9 miljoonasta. Osakekohtainen tulos 1,76 euroa. Kasvua 139 prosenttia vuodentakaisesta 0,73 eurosta.

Konttorilla on väliä

Tampereella pankkien kilpailu asiakkaista on kovaa. ”Aika monta pankkia on 100 metrin säteellä”, Aro myöntää.

Hän arvioi, että Oma Säästöpankin rooli on olla haastaja. Vaikka pankki on Tampereella pieni toimija, laajennus voi konttorinjohtajan mukaan vankistaa sen asemaa.

Aro sanoo, että pankki kisaa asiakaskokemuksella. Pankin toimitilat ovat asiakaskokemuksessa hänen mukaansa edelleen keskeisessä roolissa. Vaikka verkkoasiointi on kasvanut, elämän suurissa päätöksissä, kuten asuntokaupoilla, moni asiakas haluaa Aron mukaan edelleen asioida pankissa paikan päällä.

Tampereen-toimipiste työllistää 10 työntekijää. Aro kertoo, että työntekijämäärä on kasvanut yhdellä joka vuosi, mutta laajennus mahdollistaa tulevaisuudessa kolmen–neljän työntekijän palkkaamisen nopeammallakin aikataululla.

Oma Säästöpankin asiakastilat laajenevat alkuvuonna naapuriliiketilaan, jossa toimii vielä toistaiseksi Joutsen-liike.

Tulosta siivitti sopimuksen purku

Maanantaina alkuvuoden tuloksensa julkistaneen Oma Säästöpankin tulos kasvoi tammi–syyskuussa 140 prosenttia vuodentakaisesta, 65,3 miljoonaan euroon.

Alkuvuoden tulosta parantaa pankin purkama it-sopimus. Cognizant maksoi pankille 22 miljoonan euron korvauksen it-sopimuksen purkamisen vuoksi.

Aro sanoo, että vaikka korvausten kertavaikutus tulokseen on iso, ilman sitäkin tulos on parantunut merkittävästi. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja liki tuplaantui 38,7 miljoonaan euroon.