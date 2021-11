Tamperelainen Jukka Hannus aloitti työuransa 14-vuotiaana Neuvostoliitossa – nyt hänen johtamansa yritys rakentaa tavara-aseman aluetta lippulaivahankkeenaan

Toimitusjohtaja Jukka Hannuksen luotsaama Jatke Pirkanmaa oy nousi viimeksi Tampereella otsikoihin vanhan tavara-aseman alueen sopimuksen yhteydessä 2020. Imatralla pääosan lapsuuttaan ja nuoruuttaan elänyt Hannus kouluttautui insinööriksi Tampereella. Ensimmäiseksi hän timpuroi serkun lempääläläisfirmassa.

Helsingin Kalliossa syntynyt Jatke Pirkanmaan toimitusjohtaja Jukka Hannus, 51, lähti rakennusalan kesätöihin 1980-luvulla jo teininä, eikä minne tahansa. Hän teki kolmena kesänä töitä silloisen Neuvostoliiton, nykyisen Venäjän puolella rajaa.

Hannuksen nykyinen työpaikka Jatke Pirkanmaa nousi viimeksi Tampereella otsikoihin vanhan tavara-aseman alueen sopimuksen yhteydessä loppuvuodesta 2020.

Kuka? Jukka Hannus Syntynyt Helsingissä vuonna 1970. Talonrakennusinsinööri Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta 1993. Asuu Tampereella Niemessä. Perheessä aviopuoliso ja kolme täysi-ikäistä lasta sekä shetlanninlammaskoirat Hupi, Into ja Nemo. Harrastaa lenkkeilyä, maastopyöräilyä, golfia. Jatke Pirkanmaa oy:n toimitusjohtaja 2018–, lisäksi Jatke Länsi-Suomi oy:n toimitusjohtaja 2020–, NCC Rakennus oy:n 1996–2018 aluejohtaja, rakennuspäällikkö, hankekehityspäällikkö, projekti-insinööri, työmaainsinööri ja kustannuslaskija.

Hannus sanoo, että aluetta voi nimittää Jatke Pirkanmaan lippulaivaksi. Saneeraus ja rakentaminen alkoivat alueella äskettäin. Vanhan tavara-aseman remontin on määrä valmistua toukokuussa 2022, uuden toimitilakorttelin loppuvuodesta 2023.

Pyynikin käsityöläispanimon olutmestari Tuomas Pere (vas.) kertoi joulukuun alussa 2020 Pirkanmaan Jatke oy:n toimitusjohtajan Jukka Hannuksen kanssa Tampereen vanhaa tavara-asemaa koskevista ajatuksista. Pere on kiinnostunut vuokraamaan sieltä tiloja panimo- ja ravintolatoimintaansa.

Hannus saapui Tampereella Imatran kautta. Perhe muutti Imatralle, kun Jukka-poika oli 6-vuotias.

Hannuksen isä lähti tuhansien muiden lailla vuonna 1972 reissutöihin Neuvostoliittoon Svetogorskiin, jonne Finn-Stroi rakensi paperitehtaan ja asuntoja. ”Kun isä lähti maanantaina takaisin töihin viikonlopun jälkeen, minä olin oireillut niin, että koko perhe päätti muuttaa Imatralle”, Hannus kertoo.

Hannuksen lapsuudenmuistot liittyvät Imatralle Etelä-Karjalaan. ”En muista kauheasti Helsingin-ajasta. Juureni ovat Itä-Suomessa, vaikka olen oikeasti asunut Kalliossa ensimmäiset kuusi vuotta.”

Etelä-Karjala kuulostaa jääneen osaksi Hannusta. Hän puhuu sikäläiseen tapaan vuolaasti.

Kun Svetogorskin kohde valmistui, Hannuksen isä siirtyi töihin Sovetskiin lähelle Viipuria. Myös sinne rakennettiin suomalaisvoimin paperitehdas.

Palaamme myöhemmin Sovetskiin.

Jatke Pirkanmaa muutti äskettäin aiempia isompiin tiloihin Tulli Business Parkiin, missä toimitusjohtaja Jukka Hannus valokuvattiin 28. lokakuuta 2021.

Vuonna 1989 Hannus aloitti talonrakennustekniikan insinööriopinnot Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa. Hän valmistui vuonna 1993 lama-Suomeen. ”Tuntuu, että onnea on ollut monessa kohdin mukana. Tuolloin onni oli ehkä siinä, että serkullani oli Lempäälässä pienehkö rakennusliike, jonne pääsin vastaavaksi mestariksi. Käytännössä se oli timpurihommaa, mutta se oli hieno juttu.”

Pieni rakennusliike antoi vajaan kahden vuoden työsuhteen aikana Hannukselle oppia monesta asiasta. ”Tavaroita ei tuhlata, eikä heitetä hukkaan. Pidetään paikat siistinä. Suurin motivaattori oli se, että hukkatavarassa menee rahaakin hukkaan.”

Halu jatkaa kohti isompaa rakennusliikettä sai Hannuksen tekemään jalkatyötä työmahdollisuuksien etsinnässä. Hän kävi esimerkiksi Puolimatkalla, jonne hän päätyikin syksyllä 1995 alkaneen rakennusalan työvoimapoliittisen koulutuksen kautta. Hakemuksiaan yhtiöön aiemmin tuonut insinööri muistettiin ja hänet poimittiin kurssitettavaksi ja töihin.

Tästä lähti urapolku, joka toi Hannuksen siihen, missä hän istuu haastateltavana tähän juttuun. Jatkeelta Hannus sai puhelun vuonna 2018 kesken palaverin. Hän ajatteli, että soittaja hakee töitä, mutta soittajan tietojen lähempi tarkastelu kertoi tämän olevan Jatkeen hallituksen puheenjohtaja, rakennusneuvos Esa Eloranta.

Mikä? Jatke-konserni Liikevaihto 290,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. Liikevoitto 11,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Työntekijöitä 317 vuoden 2020 lopussa.

Hannus vaihtoi työnantajaa selvitettyään perusteellisesti sen, mikä Jatke on. ”On ollut epäonnistumisia, mutta minulle annettiin lupa ajatella tulevaisuutta niin, että Jatke kantaa vastuun vanhoista asioista ja asiat hoidetaan.”

Yhtiö oli korjannut loppuvuodesta 2016 saneeratussa Pohjolankadun palvelutalossa ilmenneet kosteusongelmat. Jatke oli jättänyt alkuvuodesta 2018 haastehakemuksen Tampere-talon urakkaan liittyvistä saatavista.

”Mietin vain sitä, miltä yrityksen tekeminen vaikutti juuri sillä hetkellä. Ajattelin, että jos yrityksen tapaa toimia täällä vahvistaa, siinä on mahdollisuuksia. Olen ollut yhteydenotosta ja luottamuksesta onnellinen”, Hannus kertoo.

Hän pitää siitä, että yrityksellä on henkilöomistajat, yrityksessä päätöksenteko on lähellä ja rakentaminen monipuolista. ”On myös mahdollisuus käyttää tasetta, ostaa tontteja ja kehittää alueita”, Hannus sanoo.

Mikä? Jatke Pirkanmaa oy Liikevaihto 42,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Liikevoitto noin 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Työntekijämäärä 51 vuoden 2020 lopussa.

Hän kertoo, että Jatke Pirkanmaalla on esimerkiksi rakenteilla parhaillaan noin tuhat asuntoa. Myös vanhojen toimitila-alueiden muuttaminen asuinalueiksi kiinnostaa yhtiötä. Jatke on mukana esimerkiksi Tampereen Raholaan radan eteläpuolelle suunnitteilla olevalla noin 1 800 asukkaan uudella asuinalueella.

Hannus kertoo, että Jatke-konsernin tavoitteena on nostaa vuoteen 2025 mennessä liikevaihto 500 miljoonaan euroon ja tehdä viiden prosentin liikevoitto. ”Tänä vuonna liikevaihtoa tehdään reilusti yli 300 miljoonaa, josta Pirkanmaalla yli 70 miljoonaa ”, hän sanoo.

Rautatieaseman tuntumassa sijaitsevassa Tampereen lippulaivakohteessa rahoittajana toimii Ahlström Kiinteistöt. ”Meillä on aika paljon vastaavia omistajatahoja yhteistyökumppaneina konsernitasolla”, Hannus kertoo.

”Aina olen kantanut vastuuni”

Hannusta pyydettiin Jatkeelle tilanteessa, jossa hän oli alkanut miettiä tehtyjä muutoksia silloisella työnantajallaan. ”Olen aina päässyt eteenpäin ennen kuin olen ehtinyt kokea, pitäisikö mennä jonnekin muualle”, hän kertoo.

”Vastuut ja toimenkuvat ovat muuttuneet, ja aina olen kantanut vastuuni”, hän arvioi syyn etenemiseen ilman hakuja.

Jatke Pirkanmaa muutti äskettäin aiempia isompiin tiloihin Tulli Business Parkiin, joka sijaitsee kävelymatkan päässä tontista, jonne Jatke rakentaa uutta toimitilakorttelia.

Kävelymatka on myös Tampereen Kannen areenalle, jonka nimen vaihtumisesta ilmoitettiin samaan aikaan, kun tämän jutun haastattelu tehtiin.

Areena-suunnitelma on Hannukselle tuttu vuosilta, jolloin hän työskenteli NCC:llä. Tuolloin yhtiö toimi samassa bisneskorttelissa kuin Jatke nyt.

NCC vetäytyi kannen ja areenan suurhankkeesta joulukuussa 2014. Viestin tästä vei Tampereen kaupungille Hannus. Kunnioituksesta entistä työnantajaa ja kilpailijoita kohtaan hän ei puhu vetäytymisestä tai nykyareenasta enempää.

Kun Hannus kertoo työstään ja vapaa-ajastaan, hänestä saa ”kaikki tai ei mitään”-ihmisen vaikutelman.

Lokakuussa 2014 Tampereen johto haki Malmöstä ja Kööpenhaminasta uutta vauhtia Tampereen areenahankkeelle. Rakennusyhtiö NCC:ssä tuolloin aluejohtajana työskennellyt Jukka Hannus (vas.), pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja jääkiekkovaikuttaja, kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola (kok.) tallensivat Malmö Redhawksin pukukopin.

Aikanaan Hannus kilpaili suojelukoirien MM-kisoissa asti. ”Koirahomma loppui, kun lapset alkoivat ottaa aikaa. Sillä tasolla, jolla minä halusin harrastaa koiria, se ei enää sopinut perheellisen elämään.”

Perheen kolme lasta on harrastanut kartingia eli ajanut mikroautoilla kilpaa noin 4-vuotiaasta lähtien. Tytär lopetti ajamisen aiemmin kuin perheen pojat. ”Olen itse ajanut 1980-luvulla. Se oli niin hienoa, että heti kun lapset kasvoivat, annoin heille mahdollisuuden aloittaa ajamisen.”

”Mietin kaikki lomani autourheilun kannalta. Olin itse mekaanikkona mukana kisareissuilla ja työtä tehtiin aamusta iltaan. Harrastus auttoi jaksamaan erilaisuudellaan, sillä työ ei ehtinyt käydä mielessä”, Hannus kertoo.

Yhdessä tekeminen jäi mieleen

Vuosi sitten myytiin kilpa-auto kuljetuskärryineen pois. ”Olin nukkunut kärryssä varmaan 300 yötä. Myynnin hetkellä tuli kyllä kyynel silmään.”

Mitä yhteinen harrastus toi suhteessa lapsiin? ”Aika harva isä on 15-vuotiaan pojan kanssa kesällä pitkin poikin 3–4 päivää viikosta. Siinä ollaan yhdessä, kehitetään autoa. Muistan oman lapsuuden yhdessä tekemistä hyvällä ja toivon, että lapseni tekevät samoin.”

Toimitusjohtaja Jukka Hannus sai johtaakseen myös Jatke Länsi-Suomi oy:n tänä vuonna.

Hannus sai lisää aikaa kilpa-autoilun jäätyä pois. ”Siitä päästiin yli ja auto sai hyvän uuden kodin. Sain alkaa ensimmäisen kerran miettiä sitten 2000-luvun alun, mitä kaikkea tykkäisin vapaa-ajalla tehdä.”

Hannus on harrastanut liikuntaa, mutta työkin on vienyt aikaa aiempaa enemmän. ”Tyhjyyttä tuli täyttämään, että aloitin myös Jatke Länsi-Suomen toimitusjohtajana”, hän kertoo.

Puolet päivärahoista ruplina

Alun lupauksen mukaisesti käymme vielä Sovetskissa. ”Siellä olen ollut 14-vuotiaana ensimmäisen kesän kesätöissä”, Hannus kertoo.

Sovetskiin on Imatralta matkaa noin sata kilometriä. Hän teki töitä siellä myös kahtena seuraavana kesänä.

Ensimmäisenä kesänä tehtävänä oli istuttaa nurmikoita suomalaisten parakkikylään. Myöhemmin hän toimi myös mittahommissa.

”Olihan se aika ihmeellistä, että pikkupoika oli siellä viikot töissä. Maanantaina bussi otti kyytiin ja vei sinne”, Hannus kertoo.

Hannus ei enää muista palkan markkamäärää, mutta hän muistaa ruplat, joina maksettiin puolet päivärahoista. ”Minulla on vieläkin silloin ostetut käsipainot kotona. Ruplia piti oikein yrittää tuhlata.”

Teinin mieleen jäivät myös ihmiskohtalot. ”Siinä maassa työskentely ja alkoholi olivat monelle varmasti hyvin turmiollinen yhdistelmä. Alkoholi ei maksanut mitään ja illalla ei ollut aktiviteetteja.”

Lisäpontta saunassa kuullusta

Hannus kertoo, että hän lähti astumaan pienestä pitäen isänsä jalanjälkiä rakennusalalle. Pojan mieleen jäivät myös tarinat Imatran uimahallin saunasta ajalta, jolloin Svetogorskista tultiin yöksi Imatralle. ”Olin melkein aina kuuntelemassa miesten juttuja keskiviikon vakiovuorolla. Rakennusala tuntui mielenkiintoiselta ja tämä oli osana tukemassa ajatusta, että tämä voisi olla mun juttu.”

Hannus nostaa käteensä vuonna 2020 ilmestyneen Jyrki Koulumiehen Itärakentajat – Työmailla Neuvostoliitossa -kirjan.

Kirjassa etenkin yksi valokuva puhuttelee Hannusta.

Valokuvassa rakentajat ovat asettuneet aukiolle peruskiven muurausta varten. ”Olen 14-vuotiaana seissyt tuossa kentällä. Tämä on mustavalkoinen kuva, joten tuntuu, että ikää on tullut jo aika paljon ja monenlaista olen nähnyt”, hän sanoo.

Periytyykö ala seuraavalle sukupolvelle? ”Rakennusala on yksi äärettömän hyvä vaihtoehto, ja sillä on hyvät tulevaisuuden näkymät, mutta ei se varmaan kaikkia miellytä”, Hannus vastaa ja jatkaa: ”Enemmän merkitsee se, että löytää itselleen mielenkiinnon kohteen. Se on varmaan tärkeintä.”