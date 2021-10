Osavuosikatsaukset: Sanoma kasvatti tulosta ja liikevaihtoa – Neste ennakoi epävakauden jatkuvan, myös Postin liiketulos heikkeni

Osavuosikatsauksensa julkistavat keskiviikkona Sanoman lisäksi muun muassa Neste ja OP. Kokoamme tähän juttuun keskiviikon aikana julkaistut kotimaiset osavuosikatsaukset.

STT

Neste

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto laski heinä-syyskuussa hieman päätyen 368 miljoonaan euroon, oltuaan vuotta aiemmin 373 miljoonaa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa, laskien viime vuoden 352 miljoonasta.

Öljytuotteissa kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker kiitti tulosta vahvaksi ja totesi, että uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat suuret ja segmentti pystyi säilyttämään hyvän myyntimarginaalin tiukoista raaka-ainemarkkinoista huolimatta. Kysyntä oli vankkaa ja myyntimäärä nousi 772 000 tonniin, vaikka Singaporen jalostamossa tehtiin kunnossapitotöitä. Suunta kohti kierrätysraaka-aineita jatkui.

”Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli korkea 91 prosenttia”, Vanacker kiitteli.

Vanacker sanoi, että tulevia näkymiä hämärtävät epävarmuus koronapandemian kehityksestä ja vaikutuksesta maailmantalouteen. Samalla energiakustannukset ovat nousseet huomattavasti. Kasvava kysyntä jäte- ja tähderaaka-aineista pitää niiden markkinatilanteen tiukkana.

Neste kehittää edelleen Singaporen jalostamon tuotantokapasiteettia ja ennakoi, että laajennus saadaan käyntiin vuoden 2023 alussa. Tarkoitus on, että Singaporessa kasvatetaan uusiutuvien tuotantokapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa. Uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nesteen seuraava vaihe on suurinvestointi Rotterdamiin, jota koskeva päätös on määrä tehdä ensi vuoden alussa. Rotterdamin jalostamo vastaisi mittakaavaltaan Singaporen uutta yksikköä.

Suomessa oli elätetty toiveita, että Neste olisi laajentanut uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa Rotterdamin sijasta Porvoossa, mutta parempi sijainti ja raaka-aineiden saatavuus ohjasi hankkeen pois Suomesta.

”Kaikki nämä toimenpiteet tukevat strategiaamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa”, Vanacker sanoi tiedotteessa.

OP

OP-ryhmä jatkoi kuluvan vuoden vahvaa tulostaan heinä-syyskuussa, jolloin tulos ennen veroja nousi 297 miljoonaan euroon viime vuoden 239 miljoonasta.

Vuoden alusta laskettu tulos ennen veroja on noussut peräti 63 prosentilla 858 miljoonaan viime vuoden 526 miljoonasta.

Pääjohtaja Timo Ritakallio kertoi kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin eli vähittäispankin, yrityspankin ja vakuutustoiminnan parantaneen tulostaan merkittävästi.

Vähittäispankin asiakkaat kasvattivat voimakkaasti säästämistään OP:n sijoitusrahastoihin. Vuoden alusta uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia on tehty jo yli 125 000. Elokuussa ylittyi puolen miljoonan aktiivisen säästösopimuksen raja.

”Vastuulliset sijoitustuotteet kiinnostavat asiakkaita entistä enemmän: vuoden alusta suosituin rahasto on ollut OP-Ilmasto, jonka osuudenomistajien määrä on kasvanut syyskuun loppuun mennessä lähes 64 prosenttia. Myös osakekaupankäynti on ollut ennätysvilkasta”, Ritakallio kuvasi tiedotteessa.

Vuoden aikana OP:n luottokanta on kasvanut 1,7 prosenttia, asuntoluottokanta 2,3 prosenttia.

Ryhmän vakavaraisuus on pysynyt erittäin vahvana, ollen syyskuun lopussa 19 prosenttia. Luku kuuluu eurooppalaisten pankkien parhaimmistoon.

OP ennakoi, että maailman ja Suomen talouden elpyminen on jatkunut kolmannella neljänneksellä, mutta että nopein elpyminen alkaa jäädä taakse.

”Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille”, Ritakallio luetteli epävarmuustekijöitä.

OP-ryhmä arvioi, että sen tulos ennen veroja muodostuu suuremmaksi kuin viime vuoden 785 miljoonaa euroa.

Posti

Postin oikaistu liiketulos heikkeni heinä-syyskuussa. Oikaistu liiketulos laski 14 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla oli lähes 17 miljoonaa.

Liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia 388,5 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan kannattavuus kuitenkin heikkeni toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, kuten työvoiman saatavuushaasteiden ja EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten volyymia laskeneen alv-uudistuksen takia.

Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi ajanjaksolla edellisvuodesta 13 prosenttia 17 miljoonaan.

Osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa sen sijaan jatkoi laskuaan. Kirjeiden määrä laski heinä-syyskuussa kahdeksalla prosentilla 85 miljoonaan. Vuotta aiemmin määrä oli 93 miljoonaa.

Toimitusjohtajan mukaan uusien työntekijöiden tarve on Postissa jatkuvaa ja avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä satoja. Työvoimapulan taustalla on paketti- ja logistiikkaliiketoimintojen kasvu.

”Tällä hetkellä kasvuliiketoiminnoissamme on runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta työn määrä Postipalveluissa vähenee”, Kuusisto kertoo tiedotteessa.

Pakettien määrää lisännyt verkkokaupan kasvu ei Kuusiston mukaan osoita hidastumisen merkkejä.

Viime kesänä toteutetussa Postin verkkokauppatutkimuksessa lähes 70 prosenttia vastanneista verkko-ostajista Suomessa aikoi jatkaa verkko-ostosten tekemistä nykyisellä tasolla. Noin joka kuudes harkitsi verkko-ostosten lisäämistä selvästi.

Loppuvuoden pakettiliikenteestä odotetaan Kuusiston mukaan ennätyksellistä.

Postin näkymät koko vuodelle 2021 pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta, mahdollisia uusia yritysostoja ja myyntejä huomioimatta.

Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Sanoma

Mediakonserni Sanoma kasvatti heinä-syyskuussa liikevaihtoaan 486 miljoonaan euroon ja nosti samalla operatiivista liikevoittoaan ilman hankintamenojen poistoja liki kolmanneksella 147 miljoonaan.

Liikevaihto kasvoi absoluuttisin luvuin yli viidenneksellä ja vertailukelpoisin luvuin kahdeksan prosenttia. Taustalla olivat espanjalaisen oppimateriaaliyhtiö Santillanan osto sekä Media Finlandin vahva kasvu.

Sanoman hallitus päätti samalla, että yhtiö maksaa osinkonsa toisen erän. Summa on 0,26 euroa.

Yhtiö myös kohensi arviotaan tämän vuoden näkymistä ja ennakoi nyt, että raportoitu liikevaihto nousee 1,2–1,3 miljardiin euroon. Operatiivisen liikevoiton ennakoidaan nousevan noin 15,5 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven kiitti kehitystä sekä Learning- että Media Finland -liiketoiminnoissa erittäin hyväksi. Media Finlandin puolella sekä Helsingin Sanomien että Ruutu+ -palvelun tilausmäärät jatkoivat hyvää kasvuaan, mutta koronan vauhdittamassa kasvussa näkyi merkkejä hienoisesta hidastumisesta.

”Uskomme, että tämä yleinen trendi osoittaa, että ihmisten median käyttö, sekä uutisten että viihteen osalta, on palaamassa pandemiaa edeltäville tasoille”, Duinhoven arvioi tiedotteessa.

Aamulehti kuuluu Sanoma-konserniin.

Oikaisu 27.10.2021 kello 9.51: Korjattu artikkeliin Timo Ritakallion titteli. Ritakallio on pääjohtaja, ei toimitusjohtaja.