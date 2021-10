Main ContentPlaceholder

Talous

Halpojen kananmunien aika on pian ohi: Sastamalalainen jättitila ennusti alaa ravistelevan murroksen jo 20 vuotta sitten – Nyt valtavan kanalan lattioilta kerätään yli 50 000 munaa joka päivä

Punaheltat siirtyvät lattialle, kun muna-alaa odottaa iso muutos. Virikehäkkikanaloiden osuus on Suomessakin jyrkässä laskussa ja halpojen kuluttajahintojen aika on pian ohi. Vierailimme 60 000 kanan kanalassa Sastamalan Keikyässä, jossa muutokseen on varauduttu ajoissa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

”Isäni näki aikoinaan tulevan muutoksen. Vanhempani investoivat ensimmäiseen lattiakanalaan vuosituhannen alussa”, kananmunatuottaja Heikki Tapio Sastamalasta kertoo.

Aamulehti Viljelijöillä on tänä syksynä ollut hätä huonon satokauden ja kannattavuuskriisin takia. Tuotantokustannukset ovat lähteneet laukalle. Pienemmälle huomiolle ovat jääneet kananmunatuottajat. Heille kallistunut rehun hinta ei ole ainoa ongelma.