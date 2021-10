Kiire jatkuu Nordean lainatiskillä Pirkanmaalla: Pankki rahoitti 143 miljoonalla muun muassa asuntoja, etätyöhuoneita ja mökkejä

Kysyntä on edellyttänyt yli 30 uuden neuvojan palkkaamista Tampereelle.

Nordean Tampereen toimipaikanjohtaja Tomi Tulonen sanoo, että erityisesti lainahakemusten käsittelyssä on pitänyt kiirettä.

Aamulehti

Asuntolainoja kysytään Pirkanmaalla edelleen ennätystahdissa.

Heinä–syyskuun osavuosikatsauksensa torstaina julkistanut pankki kertoo, että Nordea myönsi Pirkanmaalla yli 143 miljoonaa euroa lainoja kolmannella vuosineljänneksellä. Myönnetty lainapotti kasvoi 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Nordean Tampereen toimipaikanjohtaja Tomi Tulonen kertoo, että lainatiskillä on pitänyt kiirettä koko vuoden 2021 ajan. Pankki on rahoittanut pandemian aikana paitsi asuntoja, esimerkiksi etätyöhuoneita, pihoja ja vapaa-ajan asuntoja. ”Voisi sanoa, että takana on hyvin työn täyteisiä kuukausia”, Tulonen sanoo.

Nordea on reagoinut kasvaneeseen lainakysyntään rekrytoimalla uusia työntekijöitä. Lisäksi pankki on järjestänyt asumisen superviikonlopuiksi kutsuttuja teemaviikonloppuja, joina pankki on palvellut viikonlopun aikana yli 1 000 asuntolaina-asiakasta. Nyt lainaneuvotteluihin pääsee Tulosen mukaan nopeasti.

Mitä? Nordean avainluvut heinä–syyskuussa Korkokate kasvoi 7 prosenttia 1 226 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 146 miljoonasta. Liikevoitto parani 17 prosenttia 1 268 miljoonaan euroon 1 085 miljoonasta. Kokonaistuotot kasvoivat 9 prosenttia 2 344 miljoonaan euroon 2 155 miljoonasta. Kulut lisääntyivät prosentin 1 098 miljoonaan euroon 1 089 miljoonasta. Nettoluottotappiot olivat 22 miljoonaa euroa plussalla vuotta aiemman 19 miljoonan sijaan. Osakekohtainen tulos 0,25 euroa. Vuosi sitten 0,21 euroa.

Kauppamäärät tasaantuivat

Alkuvuoden ennätykselliset asuntokauppamäärät ovat pankin mukaan tasaantuneet hieman.

Pirkanmaalla asuntomarkkinan vedosta kertoo osakeasuntojen hintojen noin 6 prosentin nousu vuoden tarkastelujaksolla. Tampereella nousua on tapahtunut 7,6 prosenttia. Tulonen selittää kehitystä Tampereen kasvukeskuksen vetovoimaisuudella.

Tulonen sanoo, että omakotitalolainojen kysyntä on pitänyt Pirkanmaalla myönnettyjen lainojen kysynnän kasvua yllä.

Nordea myönsi Pirkanmaalla 18 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän lainoja omakotitaloihin ja 26 prosenttia enemmän lainoja vapaa-ajan asuntoihin vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tulonen arvioi, että omakotitalojen ja mökkien kysynnässä näkyy edelleen pandemia-aika: ihmiset kaipaavat ympärilleen tilaa ja esimerkiksi työhuonetta.

Tampereelle rekrytoitu yli 30

Nordean päivittäisestä pankkineuvonnasta 96 prosenttia hoituu tällä hetkellä puhelimitse tai chatin kautta. ”Puhelinpalvelu on uusi pankkikonttori”, Tulonen sanoo.

Puhelin- ja chat-palveluiden kasvanut kysyntä on edellyttänyt pankilta yli 200 uuden neuvojan palkkaamista vuoden aikana. Tampereelle uusia neuvojia on rekrytoitu etäpalveluihin 20 ja asuntorahoitustehtäviin 11.

Nordea kertoi aiemmin, että pankin kassapalvelut muuttavat Tampereella uuteen osoitteeseen Kauppakatu 7:ään. Kassakonttori palvelee uudessa osoitteessa 12. marraskuuta alkaen. Siihen asti kassapalveluja saa vanhassa osoitteessa Hämeenkatu 7:ssä.