Seuraa osavuosikatsausten julkistuksia: Tesla ilmoitti ennätystuloksesta, toimitti yli 240 000 autoa kolmessa kuukaudessa

Muun muassa Atria, Huhtamäki ja Nordea julkaisevat torstaina 21. lokakuuta kolmannen osavuosikatsauksensa. Tässä päivittyvässä artikkelissa seuraamme tuoreimpia osavuosikatsauksia.

Tesla

Sähköautoja valmistava Tesla kertoo tehneensä ennätystuloksen syyskuussa päättyneellä vuosineljänneksellä. Yhtiön heinä–syyskuun tulos oli 1,6 miljardia dollaria ja liikevaihto noin 13,8 miljardia dollaria. Molemmat kasvoivat huimasti viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Yhtiö kertoo myyntinsä parantuneen erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Se toimitti kolmen kuukauden jaksolla ennätykselliset yli 240 000 ajoneuvoa.

Tesla vaikuttaakin kärsineen joitakin kilpailijoitaan vähemmän autoteollisuutta vaivaavasta maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta. Sirupula ja maailman satamien ruuhkautuminen ovat yhtiön mukaan kuitenkin hidastaneet sen tehtaiden toimintaa.

Teslan tavoitteena on valmistaa vuosittain miljoonia ajoneuvoja.

”Näyttää siltä, että sähköautojen kysynnässä on tapahtunut melkoinen herääminen”, Teslan talousjohtaja Zack Kirkhorn sanoi tulosjulkistuksen puhelinkonferenssissa uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Se pääsi vähän yllättämään meidät. Ihmiset haluavat ostaa nyt sähköauton ja he haluavat ostaa Teslan. Tämä on meille hyvin innostavaa.”

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Teslan liikevaihto jäi analyytikkojen odotuksista, mutta tulos ylitti ennusteet. Tulosjulkistuksen jälkeen yhtiön osake oli jälkimarkkinoilla vajaan parin prosentin laskussa. Tänä vuonna Teslan osake on noussut noin 23 prosenttia.

Heinä–syyskuu oli Teslalle yhdeksäs perättäinen voitollinen vuosineljännes. Viime vuonna Tesla kirjasi ensimmäisen voiton puolelle päättyneen tulosvuotensa.