Tunnettu brändi jää historiaan: Pirkanmaan Laatuvälitys jatkaa oman brändin alla Huom!-sopimuksen päättyessä

Pirkanmaan Laatuvälitys oy työstää parhaillaan omaa tuotemerkkiä. Huoneistokeskus ja Huom! Kiinteistövälitys yhdistyivät syyskuun alusta ja jatkavat Huoneistokeskus-brändin alla.

Pirkanmaan Laatuvälitys oy aikoo jatkaa toimintaansa omalla brändillä sen jälkeen, kun sen franchise-sopimus Huom!-brändin käytöstä päättyy joulukuussa. Syyskuun alusta yhdistyneet kiinteistönvälitysyritykset jatkavat Huoneistokeskuksena, joten tunnettu Huom! jää historiaan.

Realia Group -konserniin kuuluvat Huom! Kiinteistönvälitys oy ja Huoneistokeskus oy yhdistyivät syyskuun alussa Huoneistokeskus-brändin alle.

Realia Groupin toimitusjohtaja Kari Virta kertoo, että konsernissa keskitytään työsuhteiseen malliin kiinteistönvälityksessä ja että franchise-sopimuksen päättyminen Pirkanmaan Laatuvälityksen kanssa on normaali toimi tilanteessa. ”Emme ole omistaneet yritystä millään tavalla. He ovat itsenäisiä yrittäjiä.”

Aamulehden vuoden 2019 luvuilla tekemässä selvityksessä Huom!/Pirkanmaan Laatuvälitys oy:n liikevaihto oli 4 934 000 euroa ja liiketulos 657 000 euroa. Yritys oli liikevaihdoltaan Pirkanmaalla viiden suurimman kiinteistönvälitysyhtiön joukossa.

Pirkanmaan Laatuvälityksen toimitusjohtaja Samuel Riippa vastaa vielä puhelimeen Huom! Kiinteistövälitys -nimellä. ”Käytännössähän Realia päätti pistää Huom!:n pöytälaatikkoon ja sanoi, että voisimme muuttua Huoneistokeskukseksi.”

Riippa kertoo, että yrityksen väki ei lähde Huoneistokeskukseen. ”Se olisi tarkoittanut, että emme voisi olla yrittäjiä, vaan olisimme menneet normaalilla työntekijämallille töihin. Pidämme yrittäjän vapauden ja notkeuden tässä muuttuvassa maailmassa.”

Laatuvälityksessä on neljä pääyrittäjää, jotka Riipan mukaan kantavat yrittäjyyden riskiä. ”Meillä on mukana noin 40 välittäjää, jotka toimivat osakkaina pääyhtiössä. Heillä ei ole hallinnollisia velvoitteita.”

Joulukuussa julki

Uutta tuotemerkkiä laaditaan Riipan mukaan parhaillaan mainostoimiston kanssa. ”Sopimus päättyy Huom!-brändistä 29. joulukuuta, joten julkaisemme oman brändin silloin.”

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Huoneistokeskuksessa töissä ollut Riippa pitää siitä, että oma brändi mahdollistaa viestimisen nimenomaan pirkanmaalaisille. ”Paikkakunnallisten erojen vuoksi on ollut vaikea löytää yhtenäistä viestiä, koska eri markkinat ovat erilaisessa tilanteessa. Meillä on ollut tarvetta saada lisää myytävää ja joillain paikkakunnilla saada myytyä listoilla pyörivät asunnot. Silloin on vaikea löytää yhtenäistä markkinointiviestiä.”

Pirkanmaan tilannetta kiinteistönvälityksessä hän pitää hyvänä. ”Täällä asunnot käyvät tosi hyvin kaupaksi.”

Huom! jää historiaan

Kari Virta kertoo, että alasajon jälkeen Huom!-brändiä ei ole enää ensi vuoden puolella.

Meneekö se pöytälaatikkoon myöhempää käyttöä varten? ”Se menee pöytälaatikkoon. Ei pidä mennä koskaan sanomaan ei koskaan. Se on ollut hyvä brändi, mutta haluamme keskittyä konsernissamme yhteen brändiin. Uskomme palkkaturvaan mallissamme.”

Virta sanoo, että Pirkanmaan Laatuvälitys on hyvä kirittäjä. ”Heillä on hyvä tunnettuus ja yritys on oikein hyvä kilpailija. Ei ole varaa laiskistua. Se on helppo sanoa.”

Onko valtakunnallisuus rajoite paikallisesti? ”Ei, kyllä Pirkanmaan välittäjämme ovat paikallisia aina”, Virta sanoo.