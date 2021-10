Facebook aikoo palkata Euroopassa 10 000 ihmistä rakentamaan niin kutsuttua metaversumia

Facebook perusteli Eurooppaan satsaamista maanosan suurilla kuluttajamarkkinoilla, osaavalla työvoimalla sekä huippuyliopistoilla.

Pariisi

Sosiaalisen median teknologiayhtiö Facebook suunnittelee palkkaavansa 10 000 ihmistä Euroopan unionin alueella. Yhtiön maanantaina julkistaman hankkeen tarkoituksena on rakentaa niin kutsuttua metaversumia, joka on suosittu ajatus johtavien teknologiafirmojen riveissä.

Termillä tarkoitetaan tulevaisuuden mahdollista virtuaaliseen todellisuuteen perustuvaa uuden sukupolven internetiä, joka hämärtäisi rajoja fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. Ystävykset voisivat esimerkiksi pitää todellisentuntuisen kasvokkaisen juttutuokion, vaikka he todellisuudessa istuisivat tietokoneella eri puolilla maailmaa virtuaalilasit päässä.

Facebook perusteli päätöstään luoda työpaikkoja EU-alueelle maanosan suurilla kuluttajamarkkinoilla, osaavalla työvoimalla sekä huippuyliopistoilla.

”Metaversumilla on potentiaalia avata pääsy kohti uusia luovia, sosiaalisia ja taloudellisia tilaisuuksia, ja eurooppalaiset muovaavat sitä alusta lähtien”, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiö kertoo rekrytoivansa seuraavan viiden vuoden aikana Euroopassa erityisesti pitkälle erikoistuneita insinöörejä, mutta ei avannut tarkemmin sitä, millaisiin tehtäviin ihmisiä palkataan.

Onko Fortnitessa internetin tulevaisuus?

Metaversumia on hahmoteltu virtuaalitodellisuuden tilaksi, joka yhdistäisi verkon eri palveluita ja sisältöjä toisiinsa. Facebook on jo aiemmin kertonut satsaavansa tähän tulevaisuudenkuvaan huomavilla resursseilla. Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan Facebookista on tulossa metaversumiyhtiö, kertoi teknologiamedia Verge elokuussa.

Toisaalta Facebook on tähdentänyt, ettei se tai mikään muu yksittäinen yritys tule omistamaan tai operoimaan metaversumia. Facebookin ohella metaversumista on kiinnostunut esimerkiksi peliyhtiö Epic Games, jonka Fortnite-peliä on nostettu esimerkiksi siitä, miltä metaversumi voisi näyttää.

Tavanomaisena ammuskelumoninpelinä alkanut Fortnite on kehittynyt valtavan suosionsa siivittämänä avoimemmaksi virtuaalimaailmaksi, jossa on esimerkiksi järjestetty merkittävien artistien virtuaalisia konsertteja.

Uusi suunta mainehaittojen jälkeen

Facebook tarttui virtuaalitodellisuuteen voimalla jo vuonna 2014, kun se osti virtuaalikypärävalmistaja Oculuksen kahdella miljardilla dollarilla. Facebook on sittemmin kehittänyt Horizon-nimistä digitaalista ympäristöä, jossa voidaan esimerkiksi pitää työpaikan virtuaalisia palavereja.

Facebookin on arveltu hakevan metaversumista uutta suuntaa yritykselleen, jonka mainetta ovat viime vuosina tahrineet skandaalit, tekniset ongelmat ja kasvaneet poliittiset vaatimukset rajoittaa yhtiön ylivaltaa sosiaalisessa mediassa.