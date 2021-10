Main ContentPlaceholder

Talous

Saab laajentaa toimintaansa Suomessa – Maajohtaja: Tampereelle tulossa 30 uutta työpaikkaa

Saabin teknologiakeskus Tampereella on ollut toiminnassa vuodesta 2017 saakka. Sen työntekijämäärä on noussut muutamassa vuodessa 60:een. Reilun vuoden kuluessa työntekijöitä on tarkoitus rekrytoida noin 30 lisää.

Saabin toimittamassa kuvassa näkyy Tampereen Tampellassa sijaitsevan teknologiakeskuksen työntekijöitä.