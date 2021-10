Frameryn tavoitteena on palkata tänä vuonna 150 uutta työntekijää. Jesse Rantala (oik.) on perehdyttänyt Tomi Heikkisen tuotantolinjalle tänä syksynä. He kokosivat tamperelaisyrityksen valmistamien äänieristettyjen työtilojen runkomoduuleja tuotantolinjan alkupisteessä lokakuun puolivälissä.