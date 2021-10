Sähkön hinta karkasi korkeuksiin, mutta jo ensi vuonna surullisenkuuluisa Olkiluoto 3 voi supistaa sähkölaskua – tämä on ydinvoimalayksikön tilanne nyt

Ennusteen mukaan sähkön markkinahinta pysyy talven korkeana ja kääntyy sitten laskuun.

Olkiluodon uutta ydinvoimalayksikköä on rakennettu jo 16 vuotta, ja viime aikoinakin on ilmoitettu uusista viivytyksistä. Kaikesta huolimatta Olkiluoto 3:n käynnistäminen on viimein lähellä. Kysyimme Olkiluoto 3:n tilanteesta ja miten sen valmistuminen vaikuttaa sähkön hintaan.

Milloin Olkiluoto 3 lopulta käynnistyy?