Paljon keskustelua ja kritiikkiä herättänyt velkakatto jää nyt toteutumatta – näin huolestuttavaa kotitalouksien velkaantumista yritetään suitsia

Ehdotus velkakatosta herätti keskustelua ja sai osakseen kritiikkiä. Velkakaton pelättiin vaikeuttavan ensiasunnon ostoa etenkin Tampereen kaltaisissa kasvukeskuksissa.

Kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseksi suunniteltu velkakatto jää toteutumatta. Valtiovarainministeriö valmistelee nyt velkaantumisen hillitsemiseksi uutta esitystä, johon velkakatto ei sisälly.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi kesällä, että hän ei edistä ministeriössä valmisteltua velkakattoa. ”Ministeri linjasi, että velkakattoa ei sisällytetä esitykseen, ja se tarkoittaa, että esitystä täytyy sen pohjalta työstää edelleen”, kertoo valtiovarain­ministeriön rahoitus­markkina­osaston päällikkö Pauli Kariniemi.

Velkakatto olisi Kariniemen mukaan ollut yksi keino asiaa valmistelleen ministeriön työryhmän valikoimassa. ”Nyt sitten poliittisella tasolla on tultu siihen johtopäätökseen, että sitä ei ainakaan tässä vaiheessa esitetä.” Kariniemen mukaan esitys on nyt viranomais­valmistelussa, ja syksyn aikana tavoitteena on saada uusi esitys lähtemään lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että esitys on vietävissä eduskuntaan ensi keväänä.

Uudessa esityksessä kotitalouksien velkaantumista pyritään hillitsemään rajaamalla taloyhtiölainojen lainaosuutta ja laina-aikoja sekä yleisten asuntolainojen laina-aikoja. ”Kun painopiste on taloyhtiöissä, se vaikuttaa erityisesti sellaisiin asuntokauppoihin, joissa on suuri taloyhtiölainaosuus. Kohdentuminen on ehkä jonkin verran kapeampi kuin alkuperäisessä esityksessä”, Kariniemi sanoo.

Uutiskertaus Velkakatto Mikä: Velkakatto nousi esille syksyllä 2019, kun valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti kotitalouksille tuloihin sidottua velkakattoa. Ehdotuksen mukaan velkaa voisi olla korkeintaan 450 prosenttia eli 4,5 kertaa vuosittaiset bruttotulot. Toukokuussa Suomen Pankki esitti, että Suomeen tulisi viipymättä saada velkakatto, joka asetettaisiin 500 prosenttiin. Tällöin velkaa voisi olla enintään viisi kertaa vuosittaiset bruttotulot. Miksi: Velkakaton tarkoituksena oli vähentää kotitalouksien suureen velkaantumiseen liittyviä riskejä. Suomalaiset nostavat pitkiä asuntolainoja enemmän kuin koskaan. Aiempaa suurempi osa asuntolainoista myönnetään ihmisille, joilla on jo ennestään runsaasti velkaa tuloihin nähden. Miten: Laskennassa huomioitaisiin uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista lainanottohetkellä.

Osa ministeriön harkintaa

Kotitalouksien velkasuhde on Kariniemen mukaan Suomessa suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. ”On totta, että eräissä naapurimaissa se on vieläkin korkeammalla tasolla, mutta meidän näkökulmastamme kysymys on ollut, että velkaantumisen suunta ja sen kulmakerroin ovat huolestuttavia kysymyksiä.”

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoo, että Suomen Pankki on jo pitkään ollut huolissaan kotitalouksien velkaantumisen kasvusta. ”Analysoimme aiemmin tänä vuonna, että velkaantumisen kehitys oli jatkunut siihen suuntaan, että kotitaloudet olivat velkaantuneet yhä enemmän, ja velkakaton pitäisi olla 500 prosenttia kotitalouden vuotuisista bruttotuloista. Silloin se olisi markkinaneutraali eli se ei vaikuttaisi juurikaan asuntolainojen myöntämiseen.”

Velkakaton jääminen lainvalmistelun ulkopuolelle on Nykäsen mukaan osa ministeriölle kuuluvaa harkintaa. ”Kyllä me olemme nähneet, että velkakatto olisi ollut tärkeä lisä viranomaisten nykyisiin keinoihin torjua kotitalouksien liiallista velkaantumista.”

Velkaantuneisuus ennätystasolla

Valtiovarainministeriön Pauli Kariniemi sanoo, että ministeriön analyysin mukaan kotitalouksien velkaantumisaste on noussut koko 2000-luvun. Suomen Pankin Marja Nykäsen mukaan velkaantuneisuus on nyt ennätystasoilla. ”Pandemian aikaiseen kehitykseen liittyy huoli, että vaikka talouteen muuten on liittynyt epävarmuutta, niin kuitenkin asuntokauppa ja lainojen nosto on ollut hyvin vilkasta.”

Pitkään jatkunut matala korkotaso ja alhaiset lainanhoitokustannukset ovat mahdollistaneet aiempaa isompien lainojen ottamisen. Nykäsen mukaan uudet asuntolainat ovat keskimäärin aiempaa suurempia ja laina-ajat ovat pidentyneet. Etenkin parin viime vuoden aikana ovat yleistyneet 30–35 vuoden pituiset asuntolainat. Lisäksi isot taloyhtiölainaosuudet ovat Nykäsen mukaan vaikuttaneet kotitalouksien velkataakkaan kasvattavasti.

Kotitalouksien velkaantumisella on vaikutusta myös kansantalouteen. Nykäsen mukaan Suomen Pankki toivookin, että vaikka velkakatto ei tällä erää toteudu, velkaantumista pyritään rajoittamaan muilla keinoin: ”Toivotaan, että ne keinot, joita valtiovarain­ministeriössä on katsottu aiheelliseksi edistää, niin niitä saataisiin voimaan ja kehityskulkua, joka on tässä ollut nähtävillä jo pidempään, saataisiin hillittyä.”