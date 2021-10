Jari Lepistö siirtyy tamperelaisen Image Wearin uudeksi toimitusjohtajaksi – ”Seuraavaksi on tulossa viilentäviä vaatteita”

Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Nikkanen jää eläkkeelle. Lämmittävien vaatteiden jatkoksi yhtiö kehittää nyt viilentäviä vaatteita.

Suomen johtavan työvaatevalmistajan Image Wearin toimitusjohtaja vaihtuu lokakuun alussa. Jari Lepistö tulee toimitusjohtajaksi, kun Pekka Nikkanen jää eläkkeelle.

Toimitusjohtajan vaihdosta on valmisteltu jo jonkin aikaa. Lepistö on puolentoista kuukauden ajan tutustunut Image Weariin – niin yritykseen kuin sen työntekijöihin, asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Image Wearin hallituksen puheenjohtaja, yrityksen toinen omistaja Janne Vettenranta kertoo Lepistön vakuuttaneen omistajat vankalla kokemuksellaan erilaisten yritystoimintojen johtamisesta niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiön toinen omistaja on Kati Tukiainen.

Kun Pekka Nikkanen (vas.) jää eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä, Jari Lepistöstä tulee uusi toimitusjohtaja. Janne Vettenranta on Image Wearin toinen omistaja sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Nikkanen jatkaa työtään marraskuun loppuun asti tukien uutta toimitusjohtajaa tehtävässään.

Mikä? Image Wear oy Tamperelainen työvaatevalmistaja. Liikevaihto oli 27,84 miljoonaa ja tilikauden tulos 1,74 miljoonaa euroa vuonna 2020. Image Wear -konserniin kuuluvat Tampereella sijaitseva emoyhtiö Image Wear Oy ja Virossa toimiva tytäryhtiö Image Wear AS. Yritys työllisti viime vuonna 138 ihmistä Suomessa ja 156 Virossa.

Millaisen toimitusjohtajan Image Wear Jari Lepistöstä saa, hallituksen puheenjohtaja, yrityksen toinen omistaja Janne Vettenranta?

”Hän on juuri aloittanut, ja mitä hän tulee olemaan, nähdään tulevaisuudessa. Olemme sitä mieltä, että hän on luotettava, innostava, saa strategiajohtamisellaan henkilöstömme tekemään parhaansa, lisää tehoja ja saa aikaan työhyvinvointia. Hänellä on hyvä strategisen johtamisen, talouden ja myynnin osaaminen.”

Mihin yhtiö tähtää seuraavaksi?

”Meillä on melkein kymmenen vuoden ajan kehitetty älyteknologiaa vaatteisiin ja digitaalisia palvelumalleja asiakkaille. Yhtenä painopisteenä on nyt kiertotalous: kierrätys ja vastuullisuus. Eli meillä on malleja, joilla voimme kierrättää asiakkaan vaatteita.”

”Voimme ottaa vastaan esimerkiksi kausityöntekijöiden vaatteita. Me huollamme ja varastoimme ne, ja kun uusia kausityöntekijöitä taas tulee asiakkaalle, he voivat tilata sen käytetyn vaatteen käyttöön. Peseminen, korjaaminen ovat isoja prosesseja eikä asiakkailla välttämättä ole tilaa säilyttää vaatteita.”

”Kun tuote on tiensä päässä, meillä on kierrätysmalli: me kierrätämme vaatteen granulaatiksi. Siitä on tehty Tampereen kaupungille muutamia puistonpenkkejä, ainakin Lielahteen Niemenrantaan. Kierrätämme tiensä päähän tulleita vaatteita myös tekstiilikuiduksi eli uudeksi kankaaksi.”

Mitä uutta vielä jatkossa?

”Meillä on akullinen mediliivi, joka valaisee pimeällä. Meillä on myös lämpöpaneeleja vaatteisiin. Seuraavaksi on tulossa viilentävää vaatetta, mutta se on vasta kehitteillä, niin en kerro enempää. Siihen tulee komponentteja.”

Noin 20 vuotta sitten useasta yrityksestä muodostettiin yksi yhtiö, Image Wear. Yhtiötä on kasvatettu hankkimalla useita liiketoimintoja ja yrityksiä sekä lisäämällä kansainvälistä valmistusta.

”Yhtiön laadukkaat tuotteet ja osaava henkilöstö ovat luoneet vahvan aseman ja vakaan pohjan menestykselle. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa menestystarinaa,” uusi toimitusjohtaja Jari Lepistö sanoo.

