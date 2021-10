It-yhtiö Solteqin toimitusjohtaja Olli Väätäinen jättää tehtävänsä – Tilalle etsitään ”vähintään yhtä pätevää”

Yhtiö kertoo aloittavansa välittömästi toimenpiteet uuden toimitusjohtajan palkkaamiseksi.

Solteq oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen on ilmoittanut jättävänsä yhtiön ja siirtyvänsä uusiin tehtäviin Solteqin ulkopuolella. Väätäinen jatkaa Solteqin toimitusjohtajana tammikuun 2022 loppuun saakka.

Solteqin hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä kertoo, että Väätäinen jättää tehtävänsä omasta päätöksestään.

”Olli on ollut hyvin merkittävä yhtiön käänteissä, ja hän on vienyt prosesseja läpi. Hän totesi, että nyt on aika tehdä jotain uutta”, Pietilä sanoo.

Yhtiö aloittaa välittömästi toimenpiteet uuden toimitusjohtajan palkkaamiseksi.

Mikä? Solteq Pohjoismainen it-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon ja toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Liikevaihto 60,5 miljoonaa ja tilikauden tulos 2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 600 it-alan ammattilaista.

Millaista uutta toimitusjohtajaa etsitään?

”Pätevää. Vähintään yhtä pätevää kuin edellinen, ja hänen profiilinsa pitäisi sopia yhtiön tähän vaiheeseen, kun yhtiö on tehnyt merkittävän käänteen, olemme kansainvälistyneet viiden vuoden aikana, tulos on kasvanut, ja omien tuotteiden painoarvo on kasvanut”, kertoo Solteqin hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä.

Mitä Solteq seuraavaksi tavoittelee?

”Noudatamme omia strategisia kasvutavoitteitamme. Liiketoimintamme kummallakin osalla on erilaiset tavoitteet. Solteq Softwaren kasvutavoite on selkeästi suurempi kuin Solteq Digitalin.”

Mitä toimitusjohtajan vaihdos merkitsee yhtiölle – jokainen toimitusjohtaja kuitenkin johtaa eri tavalla?

”On yhtiölle aika normaalia, että toimitusjohtajat vaihtuvat. Hallitus johtaa viime kädessä yhtiötä toimitusjohtajan kautta. Johtoryhmä ei vaihdu. Toki uusi toimitusjohtaja varmaan muuttaa suuntaa, ja hänellä on omia painotuksiaan.

Väätäinen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien ja sitä ennen, vuodesta 2015 alkaen, yhtiön hallituksen jäsenenä.

”Siirryin lähes viisi vuotta sitten yhtiön operatiiviseen toimintaan ratkaisemaan kasvu- ja kannattavuushaasteita. Toimikauteni aikana yhtiön liiketoiminnan kannattavuus parantui merkittävästi sekä yhtiölle luotiin erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun. Koen, että minulle annettu tehtävä on saatettu päätökseen, ja on tullut aika siirtää vastuu yhtiön kehittämisestä eteenpäin.” Väätäinen toteaa.

Solteq on pohjoismainen it-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

Yhtiön keskeisiä toimialoja ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiössä työskentelee yli 600 it-alan ammattilaista.

