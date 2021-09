Amazing Cityn yrittäjä kehuu verkostomaisen yrittämisen voimaa. Yksinyrittäjän ei aina tarvitse tehdä itse kaikkea. Yhteistyössä pystytään tekemään isojakin asioita, palkittu yrittäjä sanoo.

Aamulehti

Tamperelaisen elämysmatkailuyrityksen Amazing Cityn yrittäjä Heikki Närvänen on palkittu valtakunnallisella Vuoden yksinyrittäjä -tunnustuksella. Palkinnon myönsi Suomen Yrittäjät.

”On tämä hieno kunnianosoitus kyllä”, Heikki Närvänen toteaa Aamulehdelle. ”Palkitseminen tuntuu upealta etenkin siksi, että palkinnon takana on muita yrittäjiä. Suomessa on 180 000 yksinyrittäjää. On huikeaa, että yksinyrittäjiä ylipäätään huomioidaan ja kova juttu tulla valituksi tästä isosta joukosta.”

Suomen Yrittäjät perustelee Heikki Närväsen palkitsemista sillä, että tämä on rakentanut oman ainutlaatuisen tuoteperheen elämyspalveluiden ympärille. ”Hän on vienyt perinteiset pakopelit uusiin ympäristöihin, kuten Särkänniemen huvipuiston yhteyteen.”

Mikä? Amazing City Järjestää elämys- ja ohjelmapalveluita Tampereella. Perustaja ja yrittäjä Heikki Närvänen. Liikevaihto 220 000 euroa ja liikevoitto 27 000 euroa. Perustettu vuonna 2016.

Vahvaa verkostoitumista

Suomen Yrittäjät kehuu Amazing Cityn olevan loistava esimerkki innovoinnista ja verkostomaisesta toimintatavasta. Yhteistyö alueen muiden yritysten kanssa on ollut erittäin laajaa.

”Minulla on alusta asti ollut hyvin verkostoituva toimintatapa ja loistavia kumppaneita, joiden kanssa hommat hoituvat”, Närvänen kertoo.

Hän uskoo, että palkinnon tuoma näkyvyys voi innostaa muitakin verkostomaiseen toimintaa. ”Verkoston voima on valtava. Yksinyrittäjän ei aina tarvitse tehdä itse kaikkea. Yhteistyössä pystytään tekemään isojakin asioita.”

Finlaysonin alueen kattokävelyillä on ollut paljon kävijöitä koko kesän 2021. Kuva on otettu kesällä 2020.

Uutta kehitetty koko ajan

Närväsen mukaan kulunut kesä oli Amazing Cityllä erittäin hyvä. ”Töitä riitti. Kattokävely pyöri koko kesän, ja pyörii viikonloppuisin edelleen.”

Närvänen kertoo, että koko ajan on myös rakennettu uusia tuotteita. Keväällä lanseerattiin Time Traveller -pakopelimiljöö Särkänniemen Koiramäessä. Toisena yritys on kehittänyt Amazing Walks -kävelyreittejä, joita tehdään oman mobiililaitteen avulla. ”Sen kanssa on tulossa isojakin avauksia vielä syksyn mittaan.”

Närvänen toteaa, että kesän aikana on tehty paljon sellaista, joka konkretisoituu vasta vähän myöhemmin. "Parin viikon päästä julkaistaan ihan uuttakin toimintaa, uusien kumppaneiden kanssa.”

Suomen Yrittäjät jakoi vuoden 2021 yrittäjäpalkinnot lauantaina 25. syyskuuta valtakunnallisten Yrittäjäpäivien gaalassa Jyväskylässä.

Vuoden yksinyrittäjä -palkinto myönnettiin kahdelle toimijalle. Toinen palkinnon saajista on mentalisti Pete Poskiparta.