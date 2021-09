Tamperelaisen Modulightin osake ampaisi nousuun pörssissä heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä

Heti pörssin avauduttua yhtiön kurssi kiipesi yli 50 prosentin nousuun. Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Liljeroos.

Tamperelainen laseryhtiö Modulight sai vauhdikkaan alun Helsingin pörssissä.

Kaupankäynti Modulightin osakkeilla alkoi tänään kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikalla. Heti pörssin avauduttua kello 10 yhtiön kurssi ampaisi yli 50 prosentin nousuun.

Tahti vain kiihtyi päivän edetessä sillä hieman ennen puoltapäivää Modulightin osake oli kohonnut jo yli 68 prosenttia. Kauppaa oli käyty 28,8 miljoonalla eurolla.

Listautumisannissa osakkeen merkintähinta oli 6,49 euroa. Torstaiaamupäivän aikana hinta kävi korkeimmillaan 11,81 eurossa.

Modulight sai listautumisannissaan yli 16 000 uutta osakkeenomistajaa. Sekä yhtiön yleisö- että instituutioanti ylimerkittiin ja keskeytettiin etuajassa, sillä sijoittajat halusivat merkitä Modulightin osakkeita merkittävästi enemmän kuin mitä niitä oli tarjolla.

Yhtiö saa listautumisannista tavoittelemansa noin 60 miljoonan euron bruttovarat, joita se aikoo käyttää lisäinvestointeihin kuten tuotannon kasvattamiseen, yritysjärjestelyihin, maantieteelliseen laajentumiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen.

Uusi puheenjohtaja

Kun kaupankäynti Modulightin osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä, samanaikaisesti astui voimaan yhtiön hallituksen uusi kokoonpano.

Modulightin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Seppo Orsila luopuu hallituksen puheenjohtajan tehtävästä voidakseen keskittyä täyspäiväisesti yrityksen luotsaamiseen toimitusjohtajana.

Torstaina pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus valitsi Jyrki Liljeroosin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Liljeroos on ollut Modulightin hallituksen jäsen vuodesta 2017 saakka. Hän on toiminut aiemmin urallaan muun muassa lääkeyhtiö Santen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Liljeroos toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana useissa muissakin yhtiössä muun muassa Tilt Biotechnologyssa, StemSightissa, Tuomi Logistiikassa ja Provexissa. Hänellä on myös useita muita luottamustehtäviä.

Liljeroosin ja Orsilan lisäksi Modulightin hallituksen muut jäsenet ovat Petteri Uusimaa, Kalle Palomäki, Timur Kärki ja Pia Kantola.