Tamperelainen teknologiayhtiö perustaa kehitysyksikön Viroon – palkkaustarve jopa 100 kehittäjää

Itseohjautuvien autojen ratkaisustaan tunnettu Unikie aikoo palkata 100 uutta ohjelmistokehittäjää.

Tamperelainen teknologiayhtiö Unikie perustaa kehitysyksikön Viroon. Yhtiö aikoo palkata kahden vuoden sisällä 100 ohjelmistokehittäjää uuteen Tallinnan-yksikköönsä.

Itseohjautuvien autojen ratkaisustaan tunnettu Unikie on voimakkaassa kasvussa. Yhtiö kasvaa yhden koodaajan päivävauhtia.

Vuoden alussa tamperelaisen teknologiayhtiön toimitusjohtajaksi nimitetty Seppo Kuula kertoi syyskuussa Aamulehden haastattelussa, että tamperelaisyhtiöllä on kolme numeerista tavoitetta: liiketoiminnan on kasvettava 30 prosentin vuositahtia, liikevaihdosta 30 prosenttia on muodostuttava viennistä ja toiset 30 prosenttia teknologiasta.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 32,8 miljoonaa ja liikevoitto 2 miljoonaa euroa.

Tammikuussa 2020 yhtiö nimitettiin Suomen kolmanneksi nopeimmin kasvavaksi teknologiayritykseksi. Unikien liikevaihto kasvoi muutamassa vuodessa yli 5 500 prosenttia.

