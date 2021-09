Palvelualojen toipuminen koronasta yhä pahasti kesken, kertoo suhdannekatsaus

Pandemiasta kärsineillä palvelualoilla työllisiä on edelleen 15 000 vähemmän kuin pandemian alkaessa.

Helsinki

Koronapandemiasta toipuminen on yhä pahasti kesken monilla palvelualoilla, kertoo Palvelualojen työnantajien järjestö Palta uudessa suhdannekatsauksessaan.

Yhteensä palvelualojen liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin 6 prosenttia, eikä loppuvuoden kasvu riitä kuromaan umpeen viime vuoden pudotusta, Palta kertoo.

Palveluviennin arvellaan kasvavan tänä vuonna vain pari prosenttia. Viime vuonna sen arvosta hupeni jopa 16 prosenttia matkailuviennin romahduksen vuoksi.

”Toipuminen eniten kärsineillä aloilla tulee olemaan pääosin hyvin hidasta. Liikenteessä ja logistiikassa liikevaihdon odotetaan nousevan tänä vuonna vain hieman alle kuusi prosenttia, kun se viime vuonna romahti viidenneksellä henkilöliikenteen vaikean tilanteen vuoksi. Myös matkailuala tulee elpymään hyvin hitaasti”, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri kertoo tiedotteessa.

Paltan edustamilla pandemiasta kärsineillä aloilla liikenteessä ja logistiikassa, viihteessä ja virkistyksessä, matkatoimistoissa ja matkanjärjestäjillä sekä henkilökohtaisissa palveluissa työllisiä on edelleen 15 000 vähemmän kuin pandemian alkaessa.

”Suomessa matkailuun liittyvät tulot ovat romahtaneet korona-aikana kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen rajusti. Matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen liikevaihto on edelleen yli 80 prosenttia pakkasella. Henkilöliikenteen romahdus on ollut ennennäkemätön. Alalta on kadonnut korona-aikana noin 9 000 työpaikkaa, ja vielä tänäkin vuonna työllisyyden ennakoidaan laskevan noin 3 000:lla. Suomen maahantulorajoitukset eivät ole enää perusteltuja”, Pykäri sanoo.

Työllisten määrän ennakoidaan kasvavan palvelualoilla 22 000 työllisellä ensi vuonna.