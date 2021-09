Tamperelaisfirman osakkeet kiinnostivat niin paljon, että yleisöanti keskeytettiin päivän etuajassa – kaupankäynnin määrä alkaa pörssissä perjantaina

Pienen hervantalaisyhtiön kiinnostavuus sijoittajien keskuudessa yllätti toimitusjohtaja Seppo Orsilan.

Tamperelainen Modulight ilmoitti aikeestaan listautua Helsingin pörssin First North -listalle 9. syyskuuta. Toimitusjohtaja Seppo Orsila yllättyi listautumisantia kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta.

Aamulehti

Tamperelaisen laseryhtiön Modulightin listautumisanti yksityishenkilöille ja yhteisöille on merkittävästi ylimerkitty ja se keskeytetään. Modulight pyrkii listautumaan Helsingin pörssin kasvuyhtiöille tarkoitetulle First North -listalle.

Yleisöannin ylimerkintä tarkoittaa sitä, että yksityishenkilöt ja yhteisöt ovat halunneet merkitä Modulightin osakkeita merkittävästi enemmän kuin alustavasti tarjolla olleiden 800 000 uuden osakkeen verran. Anti voidaan keskeyttää etuajassa, jos sitä kohtaan osoitetaan paljon kiinnostusta.

”Olen ollut hyvin positiivisesti itse yllättynyt, että pieni hervantalainen yhtiö, joka ei ole laajasti tunnettu yhtiö Suomessa, on herättänyt näin suurta kiinnostusta”, sanoo Modulight oyj:n toimitusjohtaja Seppo Orsila.

Lue lisää: Tampereen Hervannassa toimii laseryhtiö, jonka asiakkaita ovat maailman johtavat sairaalat ja kansainväliset lääkeyhtiöt – Kehitystyö tuo uutta toivoa vaikeiden syöpien hoitoon

Modulightin instituutioanti on vielä käynnissä, ja sen merkintäaika päättyy arviolta 30. syyskuuta kello 12. Listautumisannin lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta 30. syyskuuta, minkä jälkeen osakkeet jaetaan merkinneiden kesken ja kirjataan arvo-osuustileille arviolta perjantaina 1. lokakuuta. Myös kaupankäynti osakkeilla alkaa First North -listalla arviolta 1. lokakuuta.

Modulight tavoittelee listautumisannilla noin 60 miljoonan euron bruttovaroja lisäinvestointeihin eli muun muassa tuotannon kasvattamiseen.

Pirkanmaalta Helsingin pörssin First North -listalle on listautunut vuoden sisään useita yhtiöitä. Nokialainen sähkön varastointiratkaisuja kehittävä Merus Power listautui 8. kesäkuuta. Myös tamperelaisen lääketeknologiayhtiön Bioretecin osakkeilla on määrä aloittaa kauppa pörssissä tiistaina 28. syyskuuta.

Lue lisää: Uusi käänne: Tamperelainen Bioretec on hakenut osakkeidensa listaamista pörssiin