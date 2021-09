Sähköautojen pikalatureita valmistava yritys avaa uuden yksikön Hervannan kampukselle Tampereella – osaavia tekijöitä haetaan opiskelijoista

Uudessa yksikössä tehdään ohjelmistoja ja elektroniikkasuunnittelua. Tarkoituksena on tehdä tiivistä korkeakouluyhteistyötä.

Aamulehti

Sähköajoneuvojen pikalatausteknologiaa valmistava Kempower oy avaa uuden tuotekehitykseen keskittyvän yksikön Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Uusi toimipaikka työllistää alkuvaiheessa 15 henkeä, joista ensimmäisten rekrytointi on jo aloitettu.

Yhtiön toimitusjohtaja Tomi Ristimäki on aikoinaan opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa, joten paluu tuntuu sikäli hyvältä.

Syitä oli kuitenkin myös muita. Ristimäen mukaan yhtiö tutkaili eri korkeakoulukaupunkien osaamisalueita ja sitä, mistä löytyy valmistavaa teollisuutta. Lopulta jäljellä olivat Oulu ja Tampere.

”Oulu on minusta liian kaukana. Sillä on merkitystä, missä Nokian kehityskeskukset ovat olleet ja minne on syntynyt sitä osaamista.”

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa

Ristimäki painottaa, että korkeakoulut ovat yhtiölle tärkeitä. Hänen mukaansa uudet teknologiat syntyvät nykyään siellä, missä teknillisiä korkeakouluja on.

Uudessa yksikössä tehdään ohjelmistoja ja elektroniikkasuunnittelua. Osaamista näihin haetaan muun muassa opiskelijoiden keskuudesta, sillä tarkoituksena on tehdä tiivistä korkeakouluyhteistyötä.

”Yhteistyö voisi olla esimerkiksi lopputöiden tekemistä tai harjoitteluja, eli opiskeluiden ohessa työelämään tuleminen molempia hyödyttävällä tavalla. Töissä oppii eri asioita kuin koulussa.”

Mikä? Kempower oy Lahtelainen teknologiayritys Kempower valmistaa sähköisten ajoneuvojen pikalatausratkaisuja autoille, busseille, työkoneille ja vesiliikenteeseen. Perustettu vuonna 2017. Yhtiön pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Lahdessa. Yli 80 prosenttia yhtiön tuotannosta menee vientiin. Liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Liiketulos oli samana vuonna miinuksella 2,2 miljoonan euron verran.

Kasvava yritys

Kempowerin tuotanto on kasvanut vuonna 2021 voimakkaasti. Heinäkuussa 2021 Kempower ilmoitti avaavansa uuden latauslaitetehtaan vastatakseen sähköisen liikenteen markkinan kasvuun. Tuotantoa laajennetaan jo vuoden 2022 aikana.

Yhtiö on myös perustanut tänä vuonna kolme Euroopan tytäryhtiötä.

”Tulee vielä yksi lisää. Ensi vuodellekin on jo useampaa kaavailtu.”

Myös liikevaihto on kasvanut. Vuonna 2018 liikevaihto oli 20 000 euroa, kun vuonna 2020 se oli jo 3,2 miljoonaa. Ristimäen mukaan tänä vuonna liikevaihto on 20 miljoonaa euroa.

”Sähköautojen ja niiden yleistymisen myötä tämä ala on kasvussa.”