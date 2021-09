Vuoden alumni Antti Kaukonen on tuonut yrityksiä ja yliopistoja yhteen joka puolella maailmaa, mutta Tampereella se onnistuu kaikkein parhaiten.

Tampereen yliopiston Vuoden Alumniksi on nimitetty Antti Kaunonen, tekniikan tohtori ja Cargotecin Kalmar-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja. Rehtori Mari Walls julkisti nimityksen Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisissa tiistaina.

Vuoden Alumni on kunnianimitys. Nimetty edustaa yliopiston tuottamaa osaamista ja tekee näkyväksi yliopiston vaikuttavuutta ja alumnien osaamista yhteiskunnalle.

Antti Kaunonen valmistui tekniikan tohtoriksi silloisesta Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1988. Hän valmisteli väitöskirjansa Yhdysvalloissa Miami Universityssa Ohion Oxfordissa. MBA:ksi hän opiskeli Emory Universityssa Georgian Atlantassa. Hän on asunut ja tehnyt töitä lisäksi Kiinassa ja Saksassa.

Kaunosen mukaan Tampereen yliopistolla on erityinen vahvuus verrattuna amerikkalaisiiin, kiinalaisiin tai jopa saksalaisiin yliopistoihin. Kaunosen mukaan amerikkalaisissa yliopistoissa otetaan kyllä riemulla vastaan rahalahjoituksia, ja vielä isommalla ilolla kiinalaisissa yliopistoissa. Jotain niistä kuitenkin puuttuu.

– Olen kaikkialla yrittänyt saada käyntiin yhteistyötä yritysten ja paikallisen yliopiston kanssa. Muualta on puuttunut tällainen Tampereen-mallinen toimintatapa, mikä on tehnyt yhteistyön luomisesta hirveän hankalaa. Tampereella taas yritysten ja yliopiston yhteistyössä on toimiva tapa, jota on harjoiteltu jo kymmeniä vuosia, Kaunonen sanoo Aamulehden haastattelussa.

Kaunosen mukaan yritysten ja yliopistojen tiiviistä yhteistyöstä on hyötyä kummallekin osapuolelle. Yrityksistä tulee näkökulmaa yliopistoille siitä minkälaiselle uudelle koulutukselle olisi tarvetta, ja yritykset pysyvät jyvällä siitä, mitä uusia asioita yliopistoissa kehitellään.

Kuka? Antti Kaunonen Cargotecin Kalmar-liiketoimintalueesta vastaava johtaja. Syntynyt 1959. Valittiin Tampereen yliopiston vuoden 2021 alumniksi. Koulutus: Tekniikan tohtori, Control Engineering Laboratory, TTKK 1988; Tekniikan lisensiaatti, Control Engineering Laboratory, TTKK 1985; Filosofian maisteri, Control Engineering Laboratory, TTKK 1983; Master of Business Administration (MBA), Emory University, Atlanta, Georgia, USA 1991. Työkokemus: Kalmar, Automation and Project Division 5/2015– ; Voith, Saksa 2007–2015; Metso, Suomi ja Saksa 1999–2007; Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007; Valmet, USA ja Suomi 1986–1999.

Suomen vahvuudet

Erityisen tärkeää yritysten ja yliopistojen yhteistyö on Suomen kaltaisessa pienessä maassa. Kaunosen mukaan Suomella on kolme erityistä vahvuutta verrattuna muihin maihin.

Ensimmäinen vahvuus on metsät.

– Metsä- , paperi- ja selluteollisuus on ollut se ponnahduslauta, jolla asioita on täällä viety eteenpäin.

Toinen vahvuus on kylmä ilmasto.

– Kylmyyden vuoksi energianjakelu- ja energiantuotantotehokkuudet on täällä saatu korkealle, koska ne on ollut pakko saada.

Kolmas vahvuus ovat ihmiset.

– Korkea koulutustaso on ehdottomasti se etu, jonka avulla Suomi pystyy jatkossakin kilpailemaan maailmalla. Sen vuoksi haluan aina olla lähellä yliopistoja, että pystyn omalta osaltani puskemaan koulutusta ja koulutuspolitiikkaa oikeaan suuntaan.

Hyvä rahoitustapa

Kaunosen mukaan säätiöyliopistomalli on hyvä tapa rahoittaa yliopistoja. Se mahdollistaa yliopiston omat nopeat uudet liikkeet. Kaunonen oli mukana Tampereen teknillisen yliopiston hallituksessa, kun sitä yhdistettiin Tampereen yliopiston kanssa.

– Perinteisellä valtion budjetista tulevalla rahoituksella tehdään vain minimiasiat. Jonkun uuden asian eteenpäin vieminen on kovin vaikeaa ilman rahoitusta. Säätiömallissa meillä on se pesämuna, jonka avulla pystymme tekemään itse lisäinvestointeja sellaisiin asioihin, joita pidämme tärkeänä. Säätiöyliopisto on hyvä siinä mielessä.

Kaunonen nostaa uuden luomisen esimerkiksi Tampereen yliopiston sähköiset oppimisympäristöt.

– Minun käy kateeksi tämän päivän opiskelijoita, kun vertaan heitä omiin opiskeluaikoihini.

Antti Kaunosen mukaan Suomi ei tule koskaan halvimpien tuotantokustannusten maaksi. Suomen ratkaiseva kilpailuetu on väestön korkea koulutustaso.

Pisteestä A pisteesen B

Kaunonen johtaa Cargotecin Kalmar-yksikössä maailman satamien automatisointikehitystä.

– Mehän teemme erilaisia koneita, jotka siirtävät kontteja pisteestä A pisteeseen B, siten, että se on ihmisen ohjaamaa tai kokonaan automatisoitua, eli tehostamme maailman kauppaa.

Maailman satamissa automaatiotaso on Kaunosen mukaan vielä erittäin matala, joten markkinaa automatisaatioratkaisuille riittää. Alalla on juuri tapahtumassa suuria, kun Cargotecia ja Konecranesia parhaillaan yhdistetään. Tulevan jättiyrityksen tavoitteena on tulla kestävän materiaalin kuljetuksen maailman ykköseksi.

Kaunoselle hänen työnsä on paljon isompi asia kuin pelkkä kontin siirtäminen pisteestä A pisteeseen B.

– Edesautamme maailman kaupan lisäämistä. Maailman kaupan lisääminen lisää erikoistumista, eli eri maat erikoistuvat eri asioihin. Tämä lisää riippuvuussuhteita maiden välillä. Kun eri maat ovat niin riippuvaisia toisistaan, kaikki haluavat välttää suuria konflikteja, koska ne sattuvat aina myös omaan nilkkaan. Eli maailmanrauhan hyväksi tässä töitä teen, Kaunonen sanoo.