UPM:n ilmoitus Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisesta murskasi monen unelmat – Näin Jämsä on selvinnyt vuoden takaisesta iskusta

Irtisanottujen työllistymistä vaikeuttaa se, että isolla osalla heistä on vuosikymmenten työkokemus tehtaalta, mutta taustalla on vain peruskoulu.

Vuosi sitten 26. elokuuta metsäjätti UPM laittoi Jämsän polvilleen ilmoittaessaan, että se sulkee 68-vuotiaan Kaipolan paperitehtaan.

Lokakuun puolivälissä päättyneiden yt-neuvottelujen tulos oli synkkä: 448 menetettyä työpaikkaa. Niistä kovia irtisanomisia oli noin 330. Kaipolan tehtaan viimeinen paperikone, PK4, sammui kaksi päivää vuoden vaihtumisen jälkeen.

Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja kaupunginjohtajan viransijaisena toimiva elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen toteavat, että vuosi on tällaisen rakennemuutoksen vaikutusten hallintaan ja paikkaamiseen lyhyt aika.

Töitä kaupungin päässä on paiskittu ankarasti ja etenkin ensimmäiset kuukaudet UPM:n uutisen jälkeen olivat rankkoja.

– Olihan se aivan järkyttävä pommi. Ensimmäisinä kuukausina päivät olivat ympäripyöreitä, Helaste muistelee.

– Muistini suojelee varmaan minua, sillä minulla ei ole tarkkoja muistikuvia enää niistä ensimmäisistä viikoista. Siinä mentiin kuin sumussa, Juurinen toteaa.

Työllisyyskehitys odotettua parempaa

Vaikka vuosi on lyhyt aika tilanteen korjaamiseen, on paljon ehtinyt myös tapahtua.

Työllisyyskehitys on ollut odotettua parempaa eivätkä alun pahimmat uhkakuvat heijastusvaikutuksista ole toteutuneet.

–Tehtaan ympärillä toimiva alihankintaverkosto ei joutunut sellaiseen tilanteeseen kuin pelkäsimme, vaan sieltä löytyi heti kykyä uusiutua ja muuntautua. Irtisanomisilta ja lomautuksilta vältyttiin isoilta osin, Helaste iloitsee.

Tällä hetkellä te-toimistoon on ilmoittautunut työnhakijaksi 202 Kaipolasta työttömäksi jäänyttä henkilöä. Heistä työttömiä on 128. Loput ovat määräaikaisissa töissä, koulutuksen tai muiden palveluiden piirissä.

–Jämsään on syntynyt muutamia uusia yrityksiä, ihmiset ovat löytäneet koulutuspolkuja ja uusia alkuja urille. Kaikille ratkaisuja ei kuitenkaan ole pystytty löytämään, Juurinen sanoo.

Työllistymistä vaikeuttaa se, että iso osa irtisanotuista on pitkän linja teollisuuden työntekijöitä, joilla voi olla vuosikymmenten työkokemus tehtaalta, mutta taustalla on vain peruskoulu.

–Tehtaalla tulotaso on ollut korkea verrattuna siihen, millaisia uramahdollisuuksia ihmisille on tällä hetkellä tarjolla.

Vuosi lyhyt aika

Helasteen mukaan vuoden aikana olisi ollut mahdollisuus myös isoihin ratkaisuihin Kaipolan tehdasalueen jatkokäytössä, mutta niitä ei ole vielä saatu maaliin saakka.

Helasteen mukaan neuvottelut Kaipolan tehdasalueen jatkokäytöstä ovat käynnissä UPM:n ja alueelle sijoittumista suunnittelevan Kaipola Recycling oy:n välillä.

–Tavoitteenamme oli tehtaan sulkemisen negatiivisten vaikutusten minimoiminen mahdollisimman nopeasti. Valitettavasti kaikki ratkaisut eivät ole olleet kaupungista kiinni.

Juurinen toteaa, että etenkin Kaipolan näkökulmasta vuosi on todella lyhyt aika.

– Alusta asti on ollut selvää, että Kaipolan tehdasalueelle on lähdettävä hakemaan teollisen mittakaavan toimijaa. Alue on niin valtava, ettei sinne voida lähteä rakentamaan mitään pienyrityspuistoa.

Iso isku alueen taloudelle

Arvioiden mukaan Kaipolan tehtaan lakkauttaminen tarkoittaa noin 300 miljoonan euron vuosittaista arvonlisäyksen poistumista alueelta.

Ensimmäinen vuosineljännes oli Jämsässä liikevaihdon osalta 32 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin, selviää Keski-Suomen liiton aikajanakatsauksesta.

– Kyllä tämä on kansantaloudellisestakin näkökulmasta iso isku, Helaste muistuttaa.

Vielä tehtaan lakkauttaminen ei näy kaupungin kukkarossa. Yhteisöveroissa tehtaan alasajo näkyy parin vuoden viiveellä.

–Kaipolan lakkauttaminen ei näy vielä merkittävästi verokertymässä, sillä vaikka osa ihmisistä on saanut töitä Jämsän ulkopuolelta, ovat he silti edelleen täällä kirjoilla. Tilanne alkaa näkyä enemmän vuosina 2022–2023, kun ansiosidonnaisten maksu päättyy ja ihmiset putoavat peruspäivärahalle, Juurinen toteaa.

Valtiolta on Helasteen ja Juurisen mukaan saatu kohtalaisesti tukea rakennemuutoksen selättämiseksi. Viime syksyn budjettiriihessä lupailluista seitsemästä miljoonasta eurosta Jämsä on saanut tähän mennessä 4,7 miljoonaa euroa. Ongelmiakin on ollut.

– Emme ole saaneet mitään vastausta Jämsä-paketissa esittämäämme psykososiaalisen tuen kokonaisuuteen, jonka näimme rakennemuutoksesta selviämisen kannalta erittäin tärkeäksi koko yhteisön kannalta, Juurinen toteaa.

–Suurinta pettymystä ei aiheuttanut valtion taloudellisen tuen määrä, vaan yhteistyön ja ratkaisuhakuisuuden taso, joka ei viime syksyn puolella toteuttanut meidän toiveita tai tarpeita. Vuodenvaihteen jälkeen tilanne on kuitenkin parantunut, Helaste toteaa.

Vuoden lopussa ratkeaa, pääseekö Jämsä yritystukien osalta korkeamman tuen piiriin. Se mahdollistaisi yritystuet myös isoille yrityksille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vieraili viime vuonna lakkautuspäätöksen jälkeen Jämsässä. Taustalla kaupunginjohtaja Hanna Helaste.

Kaipola Recyclingin neuvottelut jatkuvat

Kiertotalousyhtiö Kaipola Recycling käy edelleen neuvotteluja Kaipolan tehdasalueen ostamisesta UPM:n kanssa.

Yhtiö sai jo huhtikuussa aluehallintovirastolta koetoimiluvan, mutta ei ole päässyt vielä käynnistämään koetoimintaa, koska neuvotteluja ei ole saatu maaliin. Yhtiöllä on ollut vaikeuksia löytää tukijoita, jotta tehdasalue rakennuksineen olisi mahdollista lunastaa yhtiölle.

Investoinnin on arvioitu olevan noin 100 miljoonan euron suuruinen, mutta se vaatii laina- ja tukirahoituksen.

Kaipola Recyclingin toimitusjohtaja Heikki Kutinlahti kertoo, että neuvottelut ovat edenneet ja jatkuvat edelleen. Hän uskoo, että ratkaisuun päästään.

–Kesälomat sekoittivat neuvottelujen etenemistä, samoin kuin rahoitusasioiden etenemistä. Nyt mennään kuitenkin oikeaan suuntaan ja monessa asiassa on löytynyt yhteisymmärrys.