Kesko avaa tänään viidennen kauppansa Tampereen seudulla vuoden sisään – Aamulehti vieraili Stockmannin uudessa ruokakaupassa ja kysyi, mitä kaupalta nykyään halutaan

Stockmannin uudessa K-supermarketissa näkyy, että ihmiset kaipaavat kaupalta nykyään elämyksellisyyttä.

Stockmannin alakerran uusi K-Supermarket avautuu. Kauppiaspariskunta Terhi ja Jaro Salkoharju laittoivat keskiviikkona vielä viimeisiä tavaroita paikoilleen. Koronan vuoksi perinteisiä kahvituksia ei voida avajaisissa järjestää, mutta muunlaisia avajaissuunnitelmia on luvassa.

– Olemme menneet vauhdikkaasti koko projektissa, toteaa K-supermarket Hämeenkadun kauppias Jaro Salkoharju.

Tänään torstaina avajaisiaan viettävä uusi K-supermarket on Keskon viides tänä vuonna Pirkanmaalle avautuva K-kauppa.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mukaan Pirkanmaa on aluetta, jossa nähdään myös tulevaisuudessa paljon kasvupotentiaalia.

– Meillä on usko Tampereeseen ja Pirkanmaahan seutuna. Olemme aina halunneet, että meillä olisi huippukauppapaikka Tampereen ytimessä.

Akseli toteaa Pirkanmaan olevan Suomen toiseksi suurin markkina-alue, joka kasvaa hyvää vauhtia.

Salkoharjun kauppiaspari ja Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli tarkastelivat uuden kaupan palvelutiskiä.

– Ja se tietysti tekee sen, että haluamme olla siinä kasvussa mukana, hän summaa.

Keskon aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että Keskon investoinnit Pirkanmaalla ovat tänä vuonna 21 miljoonaa euroa.

– Miljoonia ne ovat joka vuosi mutta nyt on piikki tässä suhteessa.

Stockmannin alakertaa avautuvassa kaupassa on muun muassa tapas-baari ja anniskeluoikeudet. Kauppias Salkoharjun mukaan ihmiset vaativat nykyään kaupalta tämän kaltaista elämyksellisyyttä.

– Kannattavuus nähdään myöhemmin. Se lasketaan vähän eri tavalla. Elämyksellisyyttä tarvitaan ruokakaupassa. Ihmiset selkeästi haluavat sitä ja se näkyy joka osastolla. Ihmiset on tottuneet sellaiseen. Elämyksellisyys on yksi osa ruokakauppaa.

Valtava kasvu

Korona-aika on Akselin mukaan vaikuttanut ruokakauppaan monella tavalla. Suomessa ruokakauppojen myynti lisääntyi keskimäärin, mutta ei kaikissa kaupoissa. Esimerkiksi joukkoliikenteen solmukohtaan sijoittuvat kauppapaikat menettivät Akselin mukaan paljon myyntiä, sillä joukkoliikenne kärsi koronasta.

Sen sijaan keskustojen ulkopuolella sijaitsevat kauppapaikat, kuten hyper- ja supermarketit ovat suhteessa hyötyneet.

– Keskimäärin päivittäistavarakauppa toimialana ei ole ikinä kokenut sellaista kasvua, mitä viime vuonna tapahtui.

Akselin mukaan koronan aikana lähes kaikki syöminen siirtyi päivittäistavarakauppoihin. Kun koronan alussa haettiin suuria määriä vessapaperia ja säilykkeitä, myöhemmin asiakkaita alkoivat kiinnostamaan ravintolatason valmisruuat sekä parempien aterioiden valmistaminen kotioloissa.

– Maailma on muuttunut ja ravintolamaailma on lähestynyt meitä. Tämä tekee uudenlaisen kombinaation tästä, mikä on periaatteessa asiakkaiden pyynnöstä pyritty luomaan, Salkoharju toteaa.

Tulevaisuus verkkokaupassa

Koronan vaikutus on näkynyt myös ruuan verkkokaupan kasvuna.

– Jo ennen koronaa vuosina 2018 ja 2019 (verkkokaupan) kasvu oli sata prosenttia, mutta koronavuonna se kasvu oli lähes 500 prosenttia, Akseli avaa.

– Meillä on K-ryhmässä kauppoja, joissa verkkokaupan osuus on 38 prosenttia koko kaupan myynnistä. Hurjimmillaan tämä tarkoittaa, että joissain kaupoissa verkkokaupan keräilyä tekee 115 henkeä.

Tulevaisuudessa Kesko investoi verkkokaupan kohdalla tuotteiden keräilyyn

– Me testaamme Suomen ensimmäistä verkkokaupan automaattiavusteista keräilyä, Akseli kertoo.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akselin mukaan kesällä ostettiin ennen näkemättömän paljon jäätelöitä ja myös panimojuomien menekki oli hyvää. Syksyn tullen valmisruokien merkitys myynnissä kasvaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että robotit hoitavat tuotteiden keräämisen. Akselin mukaan monet vastaavat automaatit pystyvät keräämään vain yleisiä tuotteita ja normaaleja pakkauksia. Tällöin asiakkaat eivät välttämättä saa kaikkia toivomiaan tuotteita. Keskon suunnitelmissa on tuoda keräilyautomaatti kaupan yhteyteen, jolloin tilausta voidaan täydentää vielä kaupassa tuotteilla, joita automaatti ei voi kerätä.

Akselin mukaan kyseessä on lähes 10 miljoonan investointi.

– Tulemme tekemään näitä kokemusten mukaan useisiin paikkoihin. Se tarkoittaa aina että investoinnit nousevat useisiin kymmeniin miljoonin euroihin.

Ensimmäisen automaatin on määrä valmistua jo ensi keväänä. Hän toteaa , että tulevaisuudessa vastaava keräilyn automatisointi voisi tapahtua myös jossain Pirkanmaan myymälässä.

– Täällä on iso verkkokauppa ja tämä rakenne sopii sen tyyppiseen. Yksi piirre näyttää olevan, että opiskelukaupungeissa verkkokauppa myynti on korkeampaa.

Kotimaisuutta arvostetaan

Koronan myötä myös kotimaisen ruuan myynti ja kysyntä ovat kasvaneet. Akselin mukaan tämän hetkisten mittausten mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa suosia suomalaisia tuotteita ja suomalaista työtä. Koronavuoden aikana luku on noussut 10 prosenttiyksikköä. Kasvulle Akseli näkee kaksi selittävää tekijää.

– Yksi on se että suomalaiset haluavat turvata työpaikkoja Suomessa.

Toinen syy pohjautuu hänen mukaansa siihen, että suomalaiset tuotteet ovat hyviä ja laadukkaita ja ne on tehty suomalaiseen makuun.

Lähiruoka ja pientuotanto ovat hänen mukaansa nousee merkittävästi jo monta vuotta perättäin.

– Pienpanimot ovat tulleet lujaa vauhtia valikoimiin. Enää ei osteta 24-pakkiä vaan ostetaan kasipakki ja pari erikoisolutta. Se on ihan selkeä trendi, mihin ollaan menossa, Salkoharju avaa.

Salkoharjun mukaan sosiaalisen median kautta myös tietoisuus tuotteiden kotimaisuudesta on lisääntynyt.

– Ymmärretään sen lähiruuan hiilijalanjälki ja paikallinen hyvinvointi, mitä sillä pystytään luomaan. Somella on positiivinen vaikutus siihen, se herättää varsinkin nuoria ihmisiä ajattelemaan asioita vähän isommin, Salkoharju kommentoi.

Aki Ansaharju (edessä) ja Mika Ukonaho kiinnittivät makeishyllyn hintakylttejä uudessa K-supermarketissa.

Hankintaketjut auki

Samaan aikaan kotimaisuuden arvostuksen kanssa myös tuotteiden vastuullisuus ja ja laadun vaatimukset ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan.

Akselin mukaan ruokakaupan kasvavasta myynnistä ovat saaneet siivunsa myös ruuan tuottajat osin myös ihmisten kokeiluhalun lisääntymisen myötä. Hänen mukaansa vastuullisuus tarkoittaa kuitenkin asiakkaille eri asioita.

– Toinen asiakas kokee, että vastuullisuus tarkoittaa suomalaista työtä, seuraavalle on todella tärkeää ostaa luomua. Joillekin se tarkoittaa sitä, että ostan aina reilun kaupan tuotteita ja haluan tukea myös kehitysmaissa olevien tuottajien asemaa.

Salkoharjun mukaan uuden kaupan asiakastoiveissa eettiset arvot ja vegetottumukset ovat vahvasti esillä.

Akseli uskoo, että tulevaisuudessa kauppojen on pyrittävä tuomaan tuotteidensa tuotantoketjuja entistä läpinäkyvimmiksi.

– Tulevaisuutta on se että kaikki hankintaketjut ovat läpinäkyviä ja kuluttajan täytyy tietää, mistä ruoka tulee.

