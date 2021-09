Katso jättilista: Näin 100 miljoonan koronapotti jaettiin 1763 yritykselle Pirkanmaalla – tamperelaisfirma kertoo, mihin se käytti rahat ja mitä sitten tapahtui

Tamperelaisen Happy Or Notin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo (oik.) istahti keskustelemaan tauolla olleen yhtiön työntekijän Ivan Klimentyevin kanssa. Happy Or Not on yksi pirkanmaalaisista yrityksistä, jotka saivat vuonna 2020 Business Finlandin myöntämää häiriötilannerahoitusta koronakriisistä selviämiseen.