Veikkaus aikoo vähentää jopa 200 työntekijää – lisäksi enimmillään noin 330 työntekijän työehdot voivat muuttua olennaisesti

Veikkaus aikoo vähentää enimmillään 200 työntekijää. Yhtiö kertoo, että lisäksi enimmillään noin 330 työntekijän työsuhteen ehdot voivat olennaisesti muuttua. Yt-neuvottelut koskevat 830:ä Veikkauksen työntekijää.

Veikkaus perustelee yt-neuvotteluja tarpeella modernisoida, tehostaa ja uudistaa organisaatiota. Yhtiön mukaan toimintaympäristö ja liiketoiminnan määrä ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana.

– Menestymme tulevaisuudessa, kun muokkaamme toimintaamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja samalla tuotamme laadukkaan ja vastuullisen asiakaskokemuksen pelaajille, sanoo Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino tiedotteessa.

Hänen mukaansa tavoitteena on turvata Veikkauksen toiminnan jatkuvuus ja varmistua siitä, että yhtiö on tulevaisuudessakin elinvoimainen, vastuullinen, moderni ja suomalaisten hyvinvointia vahvistava yritys.

Veikkaus on joutunut arvostelun kohteeksi muun muassa aggressiivisesta mainonnasta ja liian heikoista toimista peliriippuvuuden torjumiseksi. Sittemmin yhtiö on pyrkinyt muuttamaan käytäntöjään. Muun muassa peliautomaattien määrä on vähentynyt.

Veikkauksen tulojen vähentyminen on johtanut siihen, että parhaillaan käydään keskustelua yhtiön tuottojen siirtämisestä valtion budjettiin.

Veikkauksen edunsaajat eli urheilu, taide ja tiede saisivat rahoituksensa jatkossa suoraan valtion budjetista.

