Ravintolajätti Noho Partnersin korona-ahdinko helpottui hetkeksi, mutta kiristyvät rajoitukset uhkaavat jälleen yhtiön näkymiä – toimitusjohtaja: ”koronapassi on saatava käyttöön”

Noho Partners julkaisi puolivuotiskatsauksensa tiistaiaamuna. Ravintolakonsernin ahdinko on lieventynyt ravintolarajoitusten kevennyttyä kesällä, mutta uudelleen heikentynyt koronatilanne horjuttaa jälleen yhtiön näkymiä.

Aamulehti

Ravintolakonserni Noho Partnersin ahdinko lieventyi kesällä ravintolarajoitusten kevennyttyä, mutta riemua ei kestänyt kauaa.

Hyvin sujuneen kesäkauden jälkeen konsernilla on edessään jälleen vaikea aika lisääntyneiden koronatartuntojen ja ravintolarajoitusten vuoksi, kertoo STT.

Yhtiö kuitenkin odottaa, että syksyllä rokotekattavuus mahdollistaa paluun kohti normaalia.

– Nyt pitää löytää muita työkaluja kuin että virusta yritetään hallita ravintoloita avaamalla ja sulkemalla. Ihmiset pitää saada rokotettua, ja koronapassi on saatava käyttöön, Vikström kertoo.

Ravintolakonserni Noho Partnersin tappio pieneni huhti–kesäkuussa ravintolarajoitusten kevennyttyä kesällä, ja yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi positiiviseksi.

Konsernin liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 1,8 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuotta aiemmin samaan aikaan oli 8,4 miljoonaa euroa miinuksella. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta yli 80 prosenttia 34,5 miljoonaan euroon.

Kesä–heinäkuun käänteen jälkeen Noho Partners on toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan tilanteessa, jossa nettovelka on kääntynyt laskuun. Heinäkuun lopussa nettovelka on alle 160 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan epävarman markkinatilanteen vuoksi.

Mikä? Noho Partners Oyj Suomalainen ravintola-alan pörssiyhtiö, jolla on yhteensä noin 250 ravintolaa, yökerhoa ja viihdekeskusta. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa Suomen lisäksi Tanskassa ja Norjassa sekä vastaisuudessa myös muualla Pohjois-Euroopassa. Pirkanmaalla yhtiöllä on noin 50 ravintolaa. NoHo Partnersin edeltäjiä ovat Suomen ensimmäinen pörssiin listautunut ravintolayhtiö Restamax Oyj sekä Royal Ravintolat. Konserni aloitti toimintansa NoHo Partners Oyj -nimellä joulukuussa 2018. Liikevaihto vuonna 2020 oli noin 156,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 42,5 prosenttia.

Ravintoloita ei suljeta ainakaan toistaiseksi

Vikström kertoo, ettei vallitseva koronatilanne ainakaan toistaiseksi luo perusteita rajoittaa ravintolatoimintaa sen enempää kuin mitä tämänhetkiset linjaukset edellyttävät.

– Jos tartunnat eivät korreloidu sairaalahoidon rasittumisena, ei ravintoloiden sulkemiselle ole syytä.

Vikström kertoo, että tämän hetkisellä ”22-ympäristöllä” he pystyvät pitämään henkilökunnan töissä ja pyörittämään liiketoimintaa kassavirtapositiivisesti.

22-ympäristöllä hän tarkoittaa tämän hetkisiä rajoituksia, jotka koskevat anniskelua ja ravintoloita: anniskelu on sallittua kello 22 saakka, ja ravintolat saavat olla auki 23:een.

– Nykyisillä 22-rajoituksilla pystymme tuottamaan positiivista kassavirtaa ja nettovelkamme laskee. Sitten, kun rokotekattavuus on riittävä, pääsemme tekemään tulosta kunnolla. Rokotukset luovat uskoa ja antavat kaikille optimismia.

Pikkujoulukauteen isot, mutta epävarmat odotukset

Aku Vikström kertoo, että huhti–kesäkuun aikana oltiin noin puolet ajasta vielä voimakkaiden rajoitusten piirissä. Siitä johtuen heille jäi noin kuusi viikkoa aikaa pyörittää liiketoimintaa kunnolla.

Kesä–heinäkuun myynneissä päästiin Noho Partnersilla kuitenkin ennätystasolle.

– Hyvä suoritus etenkin meidän henkilökunnalta. He ovat olleet todella kovilla kuumissa olosuhteissa ja vajaalla henkilökunnalla, kun työvoimapulaa alalla on ollut.

Positiivista tulosta odotetaan myös loppuvuodelle. Vikströmin mukaan ihmisille on kertynyt rahaa säästöön, ja palveluille on patoutunutta kysyntää.

Myös yrityksillä on pikkujouluja pitämättä parin vuoden ajalta. Siitä syystä tulevasta syksystä ja pikkujoulukaudesta povataan hyvää.

Vikström kuitenkin kertoo, että koronatilanne voi muuttaa tilanteen hyvinkin nopeasti.

– Pikkujoulukauden varaustilanne näyttää hyvältä. Olemme riippuvaisia siitä, mikä on koronatilanne loka–marraskuussa, kuinka tilanne kehittyy ja miten rokotukset etenevät. Tämä on asia, joka ei ole omassa kontrollissamme.