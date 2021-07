Uudenkaupungin autotehtaan omistava Valmet Automotive on tehnyt aiesopimuksen hollantilaisen Lightyearin kanssa aurinkokennoihin perustuvien sähköautojen valmistuksesta. Tuotannon on määrä käynnistyä ensi vuoden alkupuoliskolla.

Valmet Automotiven mukaan Lightyear saavutti äskettäin prototyyppimallillaan 710 kilometrin ajomatkan yhdellä latauksella.

– Julkistimme Lightyear One -mallin prototyypin kaksi vuotta sitten, ja nyt olemme löytäneet erinomaisen valmistuskumppanin ainutlaatuiselle autollemme, sanoo Lightyearin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lex Hoefsloot tiedotteessa.

Hänen mukaansa Valmet Automotivella on vahvoja näyttöjä osaamisestaan, sillä se on valmistanut sähköautoja jo yli vuosikymmenen ajan.

– Valmet Automotive on erinomainen kumppani prosesseihin, joilla uudistetaan liikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyviä ratkaisuja. Me keskitymme sähköiseen liikenteeseen ja akkujärjestelmiin, ja samalla meillä on erittäin vahvaa osaamista autonvalmistajana, kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Aiesopimus edeltää valmistussopimusta, jonka perusteella Valmet Automotive tulee valmistamaan rajoitetun sarjan Lightyear One -mallin sähköautoja. Tavoitteena on allekirjoittaa aiesopimuksella määritelty valmistussopimus elokuun aikana.

Mallin valmistus vaatii uuden kyseisen auton valmistukseen soveltuvan kokoonpanolinjan.

Lightyear on perustettu vuonna 2016. Yhtiö työllistää yli 200 henkilöä.

Tämä on päivittyvä uutinen.