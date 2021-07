Kenkäkauppias nosti myymälän pyörien päälle, sillä kivijalkaliike ei kannata – liikkeitä lopetetaan Suomessa, ja kauppias pelkää sen vaikutuksia

Kenkä-Mikon nimellä toimiva Mikko Savikko pyörittää kivijalkaliikkeiden ohella kuudetta vuotta pyörillä kulkevaa kenkävaunua, joka kiertää paikasta paikkaan. Hän uskoo, että pienten keskustojen tyhjeneminen ja rajallinen jalkinevalikoima vaikeuttavat monien elämää, sillä verkkokauppa ei paikkaa kaikkea.

Aamulehti

Torstaina Kangasalan torille pysähtyy kiertävä kenkäkauppa. Kenkäkauppias Mikko Savikon tuotteita myydään Tampereella Kenkä-Mikon nimellä, mutta sen lisäksi kauppias kiertää vaunuineen ympäri Pirkanmaata ja vielä laajemmallakin alueella.

Kauppa ilmeisesti käy, sillä vaunun edessä on lähes koko ajan asiakas. Syynä on se, että muualta oikeanlaisia kenkiä ei oikeastaan saa, Savikko arvioi. Muodikkaat kengät suunnataan kauppiaan mukaan nuorille ja kapeajalkaisille, vaikka yhä useammin asiakas on päinvastoin vanhempi ja leveää lestiä tarvitseva.

Tai sitten kenkäkauppoja ei ylipäätään ole. Osa kaupasta on siirtynyt verkkoon, eikä kivijalkaliike kannata. Kesko ilmoitti alkuvuodesta sulkevansa yli 30 Kookenkä-myymälää ympäri Suomen.

Pienempien paikkojen hiljentyessä Savikko päätti nostaa liiketoimintansa pyörille. Kenkävaunu kiertää nyt kuudetta vuotta toreilla ja kauppojen pihoilla. Toinen vaunu hankittiin keväällä, ja yhteensä vaunut kiertävät 12 kohteessa viikon aikana.

Nykyisin Savikon kenkävaunu kiertää ympäri vuoden. Numero 1 vaunun kyljessä on tarpeen, sillä toimintaa laajennettiin toisen vaunun verran tänä keväänä.

Helppoa ja läheltä

Kangasalan torilla aamupäivän asioijista suuri osa näyttää olevan vanhoja tuttuja. Joillakin on jo jalassa samalta torilta hankitut kengät.

Torin lähellä asuva Anneli Nyman löysi kaksi paria – itselleen ja palvelutalossa asuvalle miehelleen.

– Niin kauan kuin tätä liikuntakykyä on, minä yritän jalkoja käyttää, Nyman perustelee.

Savikon mukaan on tyypillistä, että puolisoille ja vanhemmille ostetaan häneltä jalkineita. Jos jalat ovat kipeät tai turvonneet, haluaa löytää pitäväpohjaiset ja konepestävät kengät tai jos kauppa on kaukana, ostosreissu voi olla mahdoton tehtävä, vaikka asuisi lähiössä. Hän pelkää, että kehityskulku vaikeuttaa näiden ihmisten elämää.

Kenkä-Mikolla on myös verkkokauppa, mutta Savikko pitää asiakaspalvelua ja sovittamista tärkeänä. Tuttua lestiä voi tilata sitten netistäkin.

Joillekin toriostoksilla käyminen on yksinkertaisesti kätevää. Ruutanassa asuva Markku Majamäki lähti aamukahville keskustaan ja teki samalla heräteostoksia. Vaate- tai kenkäostoksia varten tulee harvemmin lähdettyä esimerkiksi Tampereelle, missä liikenne on vilkkaampaa.

– On kiva, että tämä käy täällä joka torstai, koska meillä ei ole kenkäkauppaa Kangasalla, sandaaleja katseleva Saija Haavisto toteaa.

Torin lähellä kosmetiikkaliikettä pitävä Haavisto pyörähtää vaunulla melkein kerran kuussa. Tampereelle hän ei juurikaan lähde, sillä se vie aikaa ja pysäköintikin maksaa. Kenkäostoksia tulee tehtyä tällöin myös verkossa, mutta seisomatyötä tekevä yrittäjä haluaa myös etsiä juuri itselle sopivia laatukenkiä.

Mikko Savikko esittelee kenkiä tutulle asiakkaalle, lähellä toria asuvalle Anneli Nymanille.

Markku Majamäki löysi helposti puettavat lenkkikengät. Tampereelle hän ei lähtisi ostoksille.

Saija Haavisto iloitsee siitä, että kenkäkauppa tulee edes käymään, vaikka sellaista ei enää Kangasalla olekaan. Muuten ostoksia tulee tehtyä verkosta, hän kertoo.

Kivijalka ei kannata

Savikon kenkiä kaupataan myös pysyvissä liiketiloissa. Tampereella on tilat kauppahallissa ja Hallituskadun myymälässä, jonka perusti aikanaan Savikon isä Matti Savikko. Viisi ja kuusi vuotta sitten Pirkkalaan ja Orivedelle avattiin myymälät, joita pyöritetään yhä perheen johdolla.

Olisiko realistista, että vielä uuden kaupan perustaminen voisi kannattaa?

Periaatteessa ei, Savikko pohtii. Pienehköä Orivettä hän pitää järkevänä sijaintina, sillä asiakkaita tulee pidemmän matkan päästä erikseen tai ohikulkumatkalla.

Kivijalkakauppa ei kannata monessa paikkaa nykykustannuksilla, Savikko arvioi.

– Kun sanotaan näin, että vuodessa on 12 kuukautta, joista kahdeksan on huonoa ja neljä hyvää. Neljä ei riitä.

Nykypäivänä hyviä aikoja ovat kesäkuukaudet, mikäli ilma suosii. Ennen tuotto tehtiin talvikengillä, mutta hellekesinä sandaalit tekevät kauppansa.

– Tilannehan on alalla yleisesti huono. Mutta minä näen sen ihan valoisana. En voi valittaa, ihan hyvin tämä on toiminut. Kunhan viitsii töitä tehdä.

Kenkä-Mikon kohderyhmää ovat erityisesti yli 50-vuotiaat. Vanhin asiakas on pitkästi yli sata, Savikko kertoo. Heille liikkuminen voi olla vaikeaa, ja usein paikalle tullaan rollaattorilla tai taksilla. Myös lapset hankkivat vanhemmilleen kenkiä, jotta ulkona käveleminen olisi ylipäätään mahdollista, hän sanoo.