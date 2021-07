Vieläkö havittelet kaasugrilliä tai ranta-leluja täksi kesäksi? Tampereen seudun kaupat myyvät nyt ei-oota monista tuotteista

Kaikki tuntuu menevän, mitä myyntiin saadaan, sanovat kaupat useista tuotteista. Valikoimat ovat kutistuneet selvästi.

Monet kesätuotteet, kuten kaasugrillit ja ilmastointilaitteet on myyty useista kaupoista loppuun.

Epätavallisen pitkään jatkunut lämmin sää ja koronaviruksen aiheuttamat muutokset vapaa-ajan vietossa näkyvät tänä kesänä kauppojen valikoimissa. Monet myymälät joutuvat myymään ainakin ajoittain ei-oota.

Nekalassa sijaitsevasta Rauta-Otrasta ovat loppuneet ilmanviilentimet sekä osa kaasugrilleistä. Myös kaasukäyttöisiä pizzauuneja menisi paljon enemmän, kuin mitä pystytään myymään.

Kauppias Mikko Takamäki sanoo, että lisää ei tänä kesänä saada mistään.

– Tuulettimet ovat sama juttu. Niitäkään ei ole. Kun koko maailma kysyy samoja tuotteita samaan aikaan, vaikea niitä on pieneen Suomeen saada. Marraskuussa niitä ei sitten enää kukaan osta.

Nikkaroijille Takamäellä on hyviä uutisia. Puutavaraa esimerkiksi terassin rakentamiseen riittää.

– Osasimme aavistaa kysynnän ja otimme tavaraa ennakkoon tuplamäärän siihen nähden, mitä tavallisesti.

Rauta-Otra osasi tänä kesänä varautua puutavaran kovaan kysyntään. Kuva on vuoden takaa.

Jokin yksittäinen tavara voi silti loppua. Menekkiin vaikuttaa kilpailijoidenkin myynti.

– Sitten kun kellään muulla ei enää ole mitä myydä, tavara voi loppua tosi nopeastikin – yhdessä päivässä.

Valikoima kutistunut minimiin

Kokonaan loppuun myytyjä eivät ilmanviilentimet ja ilmastointilaitteet Suomesta ole. Powerilta löytyy vielä kahta–kolmea mallia kumpaakin, vaikka myynti on ollut hurjaa, ja monen mallin kohdalla hylly on tyhjänä.

– Kauppa käy näissä nyt tosi rajusti. Emme ole yhtenäkään kesänä myyneet yhtä paljon, kertoo toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Viilentimien ja ilmastointilaitteiden valikoima on kutistunut selvästi.

Prismoistakin laitteita löytyy, mutta valikoima on yhtä lailla suppea.

– Kaikki tuntuu menevän mitä myyntiin saadaan. Kun normaalisti puhutaan useasta mallista, tällä hetkellä yhtä–kahta mallia pystymme myymään, sanoo Lielahden ja Kangasalan Prismojen ryhmäpäällikkö Mikko Mäki.

Hyttyshatut menevät kuumille kiville

Urheilukaupassa näkyy poikkeuksellinen hyttyskesä. Tavaratalopäällikkö Tuuli Tolvanen Lielahden XXL:stä kertoo, että hyttysiltä suojaavat tuotteet, kuten verkot, myrkyt ja hyttyshatut loppuvat vähän väliä.

Täydennystä tuoteryhmiin joko tulee tai sitten ei. Tolvasen mukaan aiempina vuosina tiesi, että jos erä riippukeinun hyttyssuojia oli myyty loppuun, niin lisää ei tullut. Tänä kesänä tilanne on toinen.

– Monesta tuotteesta emme saaneet alkukesästä täyttä määrää. Nyt saamme täyttöä, mutta vähän väärään aikaan. Jos koko määrä olisi saatu alkukesästä, tuotteet olisi jo ehkä myyty loppuun.

Viime vuosina suosioon noussut Thermacellin hyttyskarkotin on herättänyt tänä kesänä keskustelua.

Helleputki näkyy vesiurheiluvälineiden ja kevyiden urheiluvaatteiden menekissä. Sortsit, topit, uimapuvut ja bikinit myyvät täyttä häkää.

– Rantabikineissä valikoima ei ole mittava, mutta ne mitä on, menevät. Poikkeavaa on, että yleensä ei myydä sitä ohuinta sortsia tai vaelluspaitaa, joka saattaa olla arvokaskin, mutta nyt on myyty niitäkin kuumille kiville, Tolvanen kertoo.

Kukka-amppelit myivät loppuun

Honkasen puutarhalta on toistaiseksi myyty loppuun vain kesäkukka-amppelit ja timanttituijan yksi koko.

– Kesäkukka-amppelit menivät kyllä kaupaksi poikkeuksellisen hyvin. Muuten tämä vuosi on ollut normaali verrattuna viime vuoteen, joka oli täysin ennennäkemätön, kertoo toimitusjohtaja Olli Lähdekorpi.

Honkasen puutarha kasvattaa itse kesäkukat, jotka se myy. Lähdekorven mukaan volyymia ei olisi edes voinut kasvattaa täksi kesäksi, koska koko kapasiteetti on aiemminkin ollut käytössä.

Kukka-amppelit menivät hyvin kaupaksi. Sesonki on ennen juhannusta.

Havukasveja yritys tuo ulkomailta.

– Yleensä otamme niistä ennakot ja tuomme kauden aikana lisää. Nyt ostimme ennakkoon koko määrän, jonka ajattelimme myydä. Viime vuonna kävi niin, että jos ei heti tilannut ennakkojen jälkeen uutta, ei enää saanut.

Lähdekorpi arvioi, että heinäkuun lopussa päättyvä tilikausi on joka tapauksessa parempi kuin edellisvuotinen.

– Meillä tilikausi osuu pandemioihin puoliväliin. Niillä joilla tilikausi on kalenterivuosi, uskoisin, että viime vuosi oli parempi kuin tämä.

Rantaleluille on ollut tänä kesänä kysyntää. Kangasalan ja Lielahden Prismoissa ne alkavat olla vähissä.

Uima- ja rantalelut ovat ”finaalissa”

Ruokakaupan puolella helle on näkynyt etenkin kivennäisvesien saatavuudessa. Mikko Mäen mukaan mikään merkki ei kuitenkaan juuri tällä hetkellä ole täysin loppu.

– Vedet ovat olleet haaste, mutta tänäänkin olemme tavaraa saaneet. Kun yhdellä toimittajalla on katkos, kysyntä painottuu toisiin. Kysymys on, riittääkö tuotteita aina iltaan asti joka päivä.

Mäen mukaan haastetta aiheuttaa myös tilanpuute, eikä lyhytaikaisiin volyyminkasvuihin pystytä reagoimaan.

– Toki tuotteita myydään myös massapaikoista eli kun tuotteella on yleensä hyllypaikka, sesonkien aikana juomia voidaan myydä myös kuormalavoilta.

Kivennäisvesiä tulee kauppoihin koko ajan, mutta kovan kysynnän vuoksi kaikkia merkkejä ei välttämättä riitä iltaan asti.

Kivennäisvesien lisäksi kova kysyntä on ollut esimerkiksi kesäpeleistä, kuten mölkystä ja frisbeegolfin koreista.

– Keleistä johtuen uima- ja rantalelut ovat aika ”finaalissa”. Juhannuksen alla kylmälaukut loppuivat, mutta nyt niitä on saatu.

Pesukoneista pulaa myös

Kauppojen valikoimissa näkyvät myös koronan aiheuttamat tuotantoseisokit. Polkupyörien valikoima on niukka, sillä pula komponenteista jatkuu.

– Tuntuu myös, että pyöräily on lisääntynyt todella paljon ja entistä enemmän pyöräillään ympäri vuoden, XXL:n Tuuli Tolvanen sanoo.

Kalevan Powerissa on myynnissä runsaasti erilaisia kodinkoneita.

Komponenttipula kiusaa myös sähkölaitteiden myyjiä. Pulaa on ainakin kodinkoneista, kuten astianpesukoneista, pyykinpesukoneista ja jääkaapeista.

– Tietyt brändit kärsivät komponenttipulasta paljon. Kapasiteettia myydä olisi enemmän kuin on saatavuutta, sanoo Powerin Juha-Mikko Saviluoto.

Tietokonepuolella esimerkiksi näytönohjainten saatavuus Saviluodon sanoin ”tökkii aika ajoin paljonkin”.