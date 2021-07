Pirkkalalainen vertikaaliviljelyä kehittävä yritys teki 15 miljoonan euron sopimuksen ruotsalaisyhtiön kanssa – ”Ala on kypsä, ja tähän kannattaa alkaa investoimaan rahaa”

Netledin toimitusjohtaja kertoo, että Netledillä on neuvottelupöydällä useita vastaavan kokoluokan sopimuksia.

Netledin toimitusjohtaja Niko Kivioja uskoo, että koronavirusepidemia on edistänyt paikallisen tuotannon suosiota. Hän näkee, että pandemia on tämän takia ollut yritykselle enemmän hyöty kuin haitta. Aamulehti vieraili Kiviojan yrityksen vertikaaliviljelylaitoksessa elokuussa 2019.

Pirkkalalainen vertikaaliviljelylaitteistoja ja valaisinratkaisuja tarjoava Netled on solminut 15 miljoonan euron arvoisen sopimuksen ruotsalaisen yrttitoimittaja Oh My Greensin (OMG) kanssa.

Kolmivuotinen sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. Sopimus koskee Vera-vertikaaliviljelylaitoksien toimittamista ruotsalaiselle ruukkuyrttejä tuottavalle Oh My Greens -yhtiölle.