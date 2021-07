Tampere on houkuttelevin kaupunki asuntosijoittajalle – vuokralainen löytyy nopeimmin keskustasta, ratikka voi vaikuttaa kaupunginosien vuokrattavuuteen

Aamulehti

Tampere on houkuttelevin kaupunki asuntosijoittajan näkökulmasta, selviää Suomen Vuokranantajien vuoden 2021 kaupunkirankingista.

Tampere sijoittui 27 kaupungin joukosta ensimmäiseksi. Kakkossijan vei Turku ja kolmossijan Vantaa. Myös muut suuret kaupungit pärjäsivät rankingissa, jossa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta.

Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkasen mukaan Tampereen menestys kaupunkirankingissa ei ole yllätys. Ero Turun ja Tampereen välillä ei kuitenkaan ollut suuri.

– Yksi merkittävä ero, missä Tampere päihitti Turun, on ennen kaikkea se, että Tampereella asuntojen markkinointiajat olivat hieman lyhyempiä kuin Turussa. Viimeisen kuuden vuoden tarkastelussa Tampereella oli kaiken kokoisissa asunnoissa lyhimmät markkinointiajat Vuokraovi.com -sivustolla, Rokkanen kertoo.

Mikä? Suomen Vuokranantajien kaupunkiranking Perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com -sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin. Arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta. Vertailussa on mukana 27 kaupunkia.

Ratikka saattaa vaikuttaa vuokrattavuuteen

Uuden ratikkakaupungin kehitys on Rokkasen mukaan ollut viime vuosina hyvin vahvaa. Tampereen kunnianhimoinen ja aikaansaava kaupunkikehitys näkyy rankingissa.

Rokkasen mukaan tällä hetkellä Tampereella eletään mielenkiintoisia aikoja eri kaupunginosien vuokrattavuuden näkökulmasta. Tyypillisesti asunto on sitä helpompaa vuokrata mitä lähempänä se on esimerkiksi korkeakoulua ja kaupungin keskustaa. Keskustasta kauempana oleviin asuntoihin on haastavampaa löytää vuokralaista.

– Tampereella nopeimmin vuokralainen löytyy keskustasta ja keskustan lähialueilta. Hervannassa taas vuokralaista joutuu etsimään keskimäärin puolet pidempään.

Ratikka saattaa kuitenkin vaikuttaa kauempana olevien asuntojen vuokrattavuuteen.

– Kun uusi liikenneyhteys kuten ratikka päätetään rakentaa, se vaikuttaa heti alueen asuntojen hintoihin. Vuokriin ja vuokrattavuuteen ratikan hyöty tulee kuitenkin näkyviin vasta, kun ratikka konkreettisesti helpottaa arjen liikkumista. Loppukesän ja syksyn jälkeen nähdään, miten ratikka on vaikuttanut Tampereen eri kaupunginosien vuokrattavuuteen, Rokkanen sanoo.

Korona vaikeuttanut vuokralaisten löytymistä

Korona ei tiedettävästi ole lisännyt häiriöitä vuokranmaksussa, mutta vuokralaisen löytyminen on vaikeutunut koko maassa. Rajoitukset ovat iskeneet erityisesti opiskelijoiden ja esimerkiksi monien palvelualojen työntekijöiden vuokra-asuntojen kysyntään.

Tampereella asuntojen markkinointiajat nousivat voimakkaasti koronakeväänä 2020.

– Silloin joutui keskimäärin kuukauden ajan hakemaan vuokralaista. Kesäsesongin aikana tilanne helpottui.

Tampereella kulunut vuosi on ollut samanlainen kuin monessa muussakin suuressa kaupungissa: kun kaupungit ovat olleet kiinni, asuntotarjontaa on ollut kysyntää enemmän.

Rokkasen mukaan Tampereella näkyy nyt merkkejä vuokramarkkinoiden palautumisesta.

– Näyttäisi siltä, että kesäsesonki on myös Tampereella käynnistymässä edellisen kesän tavoin.

Saattaa olla, että erityisesti yksiöiden kysyntä on suurta, joten asuntoa etsivien kannattaa ryhtyä etsimään vuokra-asuntoa mahdollisimman nopeasti.

Vuokramarkkinoilla odotetaan koko Suomessa Rokkasen mukaan asuntojen kysynnän elpyvän loppuvuoden aikana rokotusten edetessä ja kaupunkien avautuessa.