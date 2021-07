Monella alalla on nyt pulaa työntekijöistä, Pirkanmaalla yli 200 työpaikkaa vailla tekijää – ”Ei vaan hakijoita tunnu olevan, eikä löytyvän”

Useilla aloilla on pulaa työntekijöistä, kertovat henkilöstöpalvelujen edustajat. Tekijöitä kaivataan esimerkiksi hotelli-, ravintola-, ja catering-alalle, josta työntekijät ovat siirtyneet muihin tehtäviin koronan vuoksi.

Tamperelainen Sasu Pulkkila työskentelee Tampereella Ratinan kauppakeskuksessa muutostyömaalla. Pulkkila on ollut Baronalla töissä muutaman kuukauden ajan. Hän kertoo, että töitä riittää.

Heinäkuu on tyypillisesti hiljaista aikaa työmarkkinoilla. Tänä vuonna tilanne on toinen, ja työpaikkoja on tarjolla runsaasti.

Henkilöstöpalvelualalla toimivan Baronan Tampereen aluejohtaja Vesa Kangasniemi kertoo, että työntekijöiden pula on todellinen.

– Jos oman näkemykseni yhdellä sanalla toteaisi, niin meillä on työvoimapula.