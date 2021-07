Kaikkien aikojen vilkkain vuosineljännes pörssilistautumisissa

Lähes kaikkien listautuneiden yritysten osakekurssit ovat nousseet.

STT

Huhti-kesäkuu oli Helsingin pörssissä kaikkien aikojen vilkkain vuosineljännes listautumisissa, kertoo pörssioperaattori OMX Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Kaiken lisäksi listautuneiden yhtiöiden pörssikurssit ovat kehittyneet pääosin myönteisesti.

– Talousnäkymät monilla toimialoilla ovat erittäin hyvät. Talouskasvu tulee ennusteiden mukaan olemaan vilkasta, Husman kertoo.

Sen myötä on paljon yrityksiä, jotka ovat hänen mukaansa päättäneet investoida kasvuunsa. Sitä varten tarvitaan rahoitusta, ja listautuminen on yksi keino hankkia varoja.

Alhaiset korot työntävät tällä hetkellä sijoittajia osakemarkkinoille. Vakaat markkinat ovat myös oleellisia listautumisten kannalta.

– Markkinatilanne pörssissä on suotuisa. Kurssikehitys on ollut suotuisaa jo pitemmän aikaa, mikä on tärkeätä sen vuoksi, että listautumishanke kestää puolisen vuotta, Husman sanoo.

Yritysten arvostustasot ovat hänen mukaansa nyt korkeita, joten niiden omistajat saavat osakkeistaan hyvän hinnan listautumisten yhteydessä.

Husman huomauttaa kuitenkin, että tämän kevään listautumisille on ollut leimallista se, että rahoitusta kerätään yhtiön sisälle.

Piensijoittajat merkittäviä

Myös piensijoittajien osakesäästötilit ovat merkittävä tekijä listautumisanneissa. Esimerkiksi Puuilon listautumiseen osallistui Husmanin mukaan 30 000 piensijoittajaa viime viikolla.

Hän kertoo, että listautumisissa on menossa voimakas buumi muuallakin. OMX:n pohjoismaisiin pörsseihin on tähän mennessä listautunut tänä vuonna jo 115 yhtiötä, kun korkeimmillaan koko vuoden listautumiset ovat yltäneet noin 120 yhtiöön.

Listautuneita yhtiöitä löytyy monilta toimialoilta. Husmanin mukaan hajonta on ollut ilahduttavan hyvää toimialatasolla.

– Usein listautumisissa jokin toimiala dominoi, mutta Suomessa ei näin ole ollut pitkään aikaan, hän sanoo.

Husman arvioi, että sijoittajien kannalta on hyvä, että tarjolla on hyvin erityyppisten yhtiöiden osakkeita.

Listautuneita neljätoista

Tänä vuonna Helsingin pörssiin on listautunut päämarkkinalistalle seitsemän yhtiötä, joista kaksi on tullut First North -markkinapaikalta. First Northiin on listautunut myös seitsemän yhtiötä, eli listautujia on yhteensä neljätoista.

Listautumisannin jälkeisestä kurssinoususta ovat päässeet nauttimaan Puuilo (listautuminen 24.6.), Orthex (25.3.), Virala (29.6.), Alexandria (11.5), Netum (1.6), Merus (8.6.), Toivo (11.6.), Kreate (19.2.), Solwers (18.6.) ja Spinnova (24.6).

Enersense on pysynyt jotakuinkin ennallaan osakeantinsa jälkeen (14.6.). Goforen (23.3.) ja Nightingalen (19.3.) osakkeet ovat olleet laskusuunnassa.