Tarvitaanko juhannuksena aurinkorasvaa vai sateenvarjoa? – Tällaista juhannussäätä meteorologi ennustaa Pirkanmaalle

Tämän vuoden juhannussää näyttää tällä hetkellä melko lupaavalta, vaikka sadekuuroja on luultavasti myös tiedossa. Juhannuskokkoja ei välttämättä päästä polttamaan, koska mahdollisesta sateesta huolimatta maa on erittäin kuivaa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävällä meteorologilla Jani Parviaisella on sekä hyviä että huonoja uutisia Pirkanmaan juhannuskansalle. Toisaalta hän lupailee aurinkoista ja lämmintä juhannussäätä, mutta toisaalta odotettavissa on myös sadekuuroja ja metsäpalovaroituksen mahdollisuus.

Tämänhetkinen ennustus on vielä epävarma, ja se on myös muuttanut muotoaan. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että torstaina hellelukemat ja aurinko vaihtuvat epävakaammaksi sääksi, ja luvassa on sadekuuroja.

Sadekuurojen mahdollisuus jatkuu juhannusaattona.

”Tarkkoja sadepaikkoja on vaikea ennustaa, koska ne ovat vaihdelleet paljon viime päivien aikana”, Parviainen kertoo.

Lämpötila säilyy kuitenkin kesäisissä lukemissa: lämpömittari voi yltää hellelukemiin viilentävistä sadekuuroista huolimatta.

Lauantaina viilenee

Parviaisen mukaan juhannuspäivänä maan eteläosaan virtaa hieman viileämpää ilmaa pohjoisesta, joten lämpötila laskee. Päivä on kuitenkin pääosin aurinkoinen, vaikka pilvilauttaa voi olla myös liikkeellä.

Sää jatkuu pääosin samanlaisena myös sunnuntaina, ja suurempia muutoksia ei ole odotettavissa.

Vaikka juhannuksena voi odottaa sateita, metsäpalovaroitukset eivät mahdollisesti poistu. Avotulen tekeminen voi olla siis edelleen kiellettyä.

”Maa on erittäin kuivaa”, Parviainen toteaa.

Myös voimakkaasta uv-säteilystä saatetaan antaa varoitus. Uv-indeksin arvo näyttää odotettavasti ainakin 5:tä.

”Aurinkorasvan käyttö kannattaa ottaa huomioon ja suojautua ainakin keskipäivällä.”